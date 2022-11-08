Türkçe’nin en eski dönemlerinden beridir metinlerde sesteş kelimelere rastlanmaktadır. Birbirleriyle aynı şekilde yazılmalarına karşın ayrı anlamlara gelen ve bu özelliğiyle Türkçe’nin zenginliğini ortaya koyan sesteş kelimelere doğru örnekler nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Sesteş Kelimeler Nedir?

Yazılış ve okunuşları aynı olan; ama anlamları birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir. Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilirler.

Sesteş Kelimelere Doğru Örnekler

Bazı sesteş ya da eşsesli kelimeleri cümle içinde kullanarak örnekler vermek konunun kolayca anlaşılması için yerinde olacaktır.

Yol

Bu yolu takip etmemiz gerek. (Yol: Bir yerden bir yere ulaşmak için üzerinde yürüdüğümüz yer)

Kardeşimle birlikte bahçedeki otları yolduk. (Yolmak: Çekip koparmak)

Yüz

Yüzü bana dönüktü. (yüz: Çehre, surat, sima)

Düğününe yüz kişi gelmiş. (yüz: Doksan dokuzdan sonra gelen sayı)

Kıyıda iki çocuk yüzüyordu. (yüzmek: Suda ilerlemek)

Koyunun derisini yüzdüler. (yüzmek: Derisini çıkarmak, soymak)

El

Telefonu bütün gün elinden bırakmadı. (El: İnsanın tutmaya ve iş görmeye yarayan organı)

Eller ne derse desin, önemli değil. (El: Yabancı)

Bir kelimenin eşsesli ya da sesteş olup olmadığını tespit edebilmek için dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Şimdi gelin bu hususları örnekler üzerinden detaylı bir şekilde inceleyelim.

Bazı sözcükler sesteş gibi görüldüğü halde, düzeltme işareti (^)’nin varlığı sebebiyle birbirinden sesteşlik bakımından ayrılır. Uzun ya da ince olarak okunması gereken ünlü harflerin üzerine konan (^) düzeltme işareti, birbirinin aynısı gibi görünen kelimelerin sesteş olmasına engel olduğu için bu sözcükler eş sesli kelimeler olarak kabul edilmemektedir.

Adem: Yokluk

Âdem: İnsan

Adet: Sayı

Âdet: Gelenek, görenek

Yar: Uçurum

Yâr: Sevgili