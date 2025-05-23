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        Haberler Magazin Settar Tanrıöğen: Ölümün kıyısından döndüm

        Settar Tanrıöğen: Ölümün kıyısından döndüm

        BloombergHT'de yayınlanan "Aslı Şafak'la İşin Aslı"nın konuğu Settar Tanrıöğen oldu. Tanrıöğen, yaptığı açıklamada; "Ölümün kıyısından döndüm" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2025 - 08:37 Güncelleme: 23.05.2025 - 08:37
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        "Ölümün kıyısından döndüm"
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        BloombergHT’de yayınlanan "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuğu Settar Tanrıöğen oldu. Arıkan birbirinden samimi açıklamalarıyla izleyenleri ekrana kilitledi.

        "ÇOK ŞÜKÜR AZ BİR ZAMAN KALDI"

        Geçirdiği beyin kanaması rahatsızlığı sonrası büyük bir yaşam mücadelesi verip sağlığına kavuşan ve bu süreç sonrası, 'Kızılcık Şerbeti' dizisinden ayrılmak zorunda kalan Settar Tanrıöğen, Aslı Şafak’ın sorusu üzerine; "Ölümün kıyısından döndüm. Beyin kanamasından tam çıkan hemen hemen yoktur. İyiyim çok şükür az bir zaman kaldı. Çalıştım bu arada 8 bölüm 'Kızıl Goncalar’da rol aldım. Hiç de fena gitmedi. Beyin kanamasını, 'Bu da geldi geçti çok şükür' diyerek atlattım."

        'ABDULLAH'I CANLANDIRMIŞTI

        Settar Tanrıöğen, SHOW TV'nin reyting rekortmeni 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah'ı canlandırmıştı. Geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedavi gören Tanrıöğen'in yerine karaktere, Ahmet Mümtaz Taylan, hayat vermeye başladı.

        "BAŞLARDA HATIRLAMIYORDUM"

        Settar Tanrıöğen sözlerine şöyle devam etti; "Hastalığın başlarında hatırlamıyordum. Şimdi daha işe yarar durumdayım. Eee bir yerde resetlenmiş oldum ben şimdi iyi oldu bence."

        "PARA BİTMEK ÜZERE"

        Settar Tanrıöğen, ekonomik durumuyla ilgili olarak ise şunları söyledi; "Para bitmek üzere. Eylüle kadar ya da yılbaşına kadar bir dizi gelir. O zamana kadar idare ederiz."

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