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        Haberler Magazin Settar Tanrıöğen, yanında hemşire olmadan adım atmıyor

        Settar Tanrıöğen, yanında hemşire olmadan adım atmıyor

        Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, hemşiresi yanında olmadan sokağa çıkmıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2025 - 17:42 Güncelleme: 14.05.2025 - 17:48
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        Settar Tanrıöğen, SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah' karakterini canlandırırken sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmak zorunda kalmıştı.

        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi Haberi Görüntüle

        Ocak 2024'te beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen, başarılı geçen ameliyat sonrasına sağlığına kavuşarak hastaneden taburcu edilmişti.

        Snob Magazin'in haberine göre; taburcu olduktan sonra tedbir amaçlı olarak Settar Tanrıöğen'in yanında her daim bir hemşire bulunuyor. Öyle ki Tanrıöğen, yanında hemşire olmadan adım atmıyor. Tanrıöğen, bu konuda şunları söyledi: Hemşirem olmadan dışarıya çıkmıyorum. Kısa hafızada sorunum var. Lafları tutamıyorum.

        Diğer yandan Metin Aralot ile Volkan Konak'ın sahnede kalp krizi geçirerek hayatlarını kaybetmesi üzerine birçok şarkıcı tedbir almaya başladı. O şarkıcılardan biri olan Cenk Eren, artık konserlerinde ilk yardım eğitimi almış ekibiyle OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör) cihazı bulundurduğunu söyledi.

        Cenk Eren'in kalp krizi önlemi
        Cenk Eren'in kalp krizi önlemi Haberi Görüntüle
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        #Settar Tanrıöğen
        #kalp krizi
        #OED
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