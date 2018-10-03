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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Nişantaşı'ndaki bir kafede set arasını kahve içerek değerlendiren Erginci, sette Bulut'a mesafeli olduklarını anlatıp "Onunla çalıştığımız için şükretmemiz gerektiğini söylemiş. Şevval de bir sürü şey öğrenilmesi gereken deneyimli bir oyuncu. Bugüne kadar kimsenini çıkıp böyle şey dediğini duymadım. Mütevazılık önemli bir şey onu korumak lazım" dedi.