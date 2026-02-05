Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Sevgi Uzun ve Mert Emre Ekşioğlu, takımlarının gösterdiği performanstan memnun - Basketbol Haberleri

        Sevgi Uzun ve Mert Emre Ekşioğlu, takımlarının gösterdiği performanstan memnun

        Fenerbahçe Kulübünün basketbolcuları Sevgi Uzun ve Mert Emre Ekşioğlu, takımlarının bu sezon iyi performans gösterdiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 18:48 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        F.Bahçeli basketbolcular gidişattan memnun!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe'nin basketbol takımlarında forma giyen Sevgi Uzun ve Mert Emre Ekşioğlu, mevcut durumlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Sarı-lacivertli kulübün kadın basketbolcusu Sevgi Uzun ile erkek basketbol takımı oyuncularından Mert Emre Ekşioğlu, Kadıköy'de katıldıkları bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        SEVGİ UZUN: İYİ BİR YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Sevgi Uzun, bu sezon Avrupa'da yola çok iyi bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Avrupa serüvenimiz çok iyi gidiyor. Sadece bir mağlubiyet yaşadık. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Şu an en kritik noktadayız. Play-in maçları başlayacak. Ondan sonra da Dörtlü Final ve şampiyonluk maçı oynayacağız. Tabii ki hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk. Umarım geçen seneyi telafi edip bu sene Avrupa'yı şampiyonlukla bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Chicago Sky takımında parkeye çıkan Uzun, ABD'de forma giymekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "ABD'de çok farklı bir kültür ve basketbol seviyesi var. Ben oraya hedeflerimi gerçekleştirmek ve kendimi geliştirmek için gittim. Oranın bir parçası olabilmek, gerçekten inanılmaz bir şey. Çok da keyif aldım. Çok zor dönemler de geçirdik. O yüzden WNBA, hem kariyerime hem de basketbol görüş açıma çok şey kattı. Kendimi de çok geliştirdim. Umarım eğlenceli bir şekilde devam eder. Sakatlıklar yaşadığım bir dönem oldu. O yüzden biraz şanssızlık yaşadım ama ben yine de çok keyif aldım." diye konuştu.

        "TÜRK OYUNCULAR, YABANCI OYUNCULARIN YANINDA FARKLI SORUMLULUKLAR ALMAYA BAŞLADI"

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin kalitesinin son yıllarda yükseldiğini aktaran milli oyuncu, "Bence federasyonumuzun karar verdiği '2 Türk oyuncunun sahada olması lazım' kuralı, bizim için çok önemli. Bizi milli takımda da bu kural, pozitif anlamda etkiledi. Çünkü Türk oyuncular, yabancı oyuncuların yanında farklı sorumluluklar almaya başladı. Bence bu gözle görülebilir bir şey. O yüzden bunun ekmeğini yiyip inşallah önce martta Dünya Kupası Elemeleri'nde sonra nasip olursa Dünya Şampiyonası'nda çok güzel bir mücadele ortaya koyacağız. Bize emek verilmesi gerektiğini de göstereceğiz." dedi.

        EKŞİOĞLU: GERÇEKTEN TAKIM OLARAK ÇOK İYİ OYNUYORUZ

        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Mert Emre Ekşioğlu da, takım olarak çok iyi bir durumda olduklarını kaydederek, "Gerçekten takım olarak çok iyi oynuyoruz. Takımdaki arkadaşlık da çok iyi. Koçlarla ilişkilerimiz de çok iyi. Geçen sezon zaten Basketbol Avrupa Ligi şampiyonu olmuştuk. Bu sene de aynı şekilde devam edip alabileceğimiz bütün kupaları almak istiyoruz. Ligde de lideriz. Önümüzde en yakın kupa olarak Türkiye Kupası var. İlk önce onu almak istiyoruz. Basketbol Avrupa Ligi ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonluklarıyla da sezonu tamamlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Ligde hafta sonu oynanacak Fenerbahçe Beko-Galatasaray MCT Technic maçına değinen Ekşioğlu şunları kaydetti:

        "Aslında söylenecek bir şey yok. İlk maçta biz kazanmıştık. İkinci maçta da Fenerbahçe'ye yakışır şekilde oynayıp derbiyi kazanmak istiyoruz. Taraftarımız bizi çok iyi destekliyor. Desteklerini görmek, arkamızda o güveni hissettiriyor. Aynı şekilde devam etmeleri önemli."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hendek Kadın Açık Cezaevi'nde çıkan yangında 11 hükümlü dumandan etkilendi

        Hendek ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde bulunan Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'nden İl AFAD Merkezi'ne yapılan ihbarda, cezaevi yerleşkesinde yangın çıktığı bildirildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        "İran saldırmamızı istemiyor"
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        TCMB rezervlerinde yeni rekor
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Cansız bedeni valizle taşıdı, intihar süsü verdi!
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        Volvo hisselerinde tarihi düşüş
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Galatasaray, Sacha Boey'i İstanbul'a getirdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"