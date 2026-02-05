Sevgi Uzun ve Mert Emre Ekşioğlu, takımlarının gösterdiği performanstan memnun

Fenerbahçe'nin basketbol takımlarında forma giyen Sevgi Uzun ve Mert Emre Ekşioğlu, mevcut durumlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün kadın basketbolcusu Sevgi Uzun ile erkek basketbol takımı oyuncularından Mert Emre Ekşioğlu, Kadıköy'de katıldıkları bir etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SEVGİ UZUN: İYİ BİR YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM

Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Sevgi Uzun, bu sezon Avrupa'da yola çok iyi bir şekilde devam ettiklerini belirterek, "Avrupa serüvenimiz çok iyi gidiyor. Sadece bir mağlubiyet yaşadık. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Şu an en kritik noktadayız. Play-in maçları başlayacak. Ondan sonra da Dörtlü Final ve şampiyonluk maçı oynayacağız. Tabii ki hedefimiz her zaman olduğu gibi şampiyonluk. Umarım geçen seneyi telafi edip bu sene Avrupa'yı şampiyonlukla bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Son olarak Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) Chicago Sky takımında parkeye çıkan Uzun, ABD'de forma giymekten memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "ABD'de çok farklı bir kültür ve basketbol seviyesi var. Ben oraya hedeflerimi gerçekleştirmek ve kendimi geliştirmek için gittim. Oranın bir parçası olabilmek, gerçekten inanılmaz bir şey. Çok da keyif aldım. Çok zor dönemler de geçirdik. O yüzden WNBA, hem kariyerime hem de basketbol görüş açıma çok şey kattı. Kendimi de çok geliştirdim. Umarım eğlenceli bir şekilde devam eder. Sakatlıklar yaşadığım bir dönem oldu. O yüzden biraz şanssızlık yaşadım ama ben yine de çok keyif aldım." diye konuştu.