Sevgililer Günü Google'a Doodle oldu!
Google, özel günleri unutmuyor ve her yıl olduğu gibi bu yıl da Sevgililer Günü'ne özel bir Doodle hazırlayarak kullanıcılarını şaşırtmaya devam ediyor. 14 Şubat Sevgililer Günü için tasarlanan özel Doodle, Google ana sayfasını ziyaret edenleri romantik bir sürprizle karşılıyor. Sevginin ve bağlılığın simgesi olan bu özel gün, dünya çapında milyonlarca çift tarafından kutlanırken, Google da eğlenceli ve yaratıcı tasarımıyla bu coşkuya ortak oluyor. İşte Google'ın 14 Şubat Sevgililer Günü için yaptığı özel Doodle...
Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından biri olan Google, 14 Şubat Sevgililer Günü için özel bir Doodle ile kullanıcılarını selamlıyor. Sevginin, romantizmin ve bağlılığın kutlandığı bu özel gün için hazırlanan Doodle, ana sayfayı ziyaret edenleri renkli ve eğlenceli bir tasarımla karşılıyor. Her yıl özel günlerde farklı tasarımlar sunan Google, Sevgililer Günü’ne özgü bu çalışmasıyla hem çiftleri hem de aşkın evrenselliğini kutluyor.
SEVGİLİLER GÜNÜ NEDİR, NEREDEN ÇIKMIŞTIR?
Sevgililer Günü, her yıl 14 Şubat'ta kutlanır. Birçok ülkede kutlanan bu özel günün kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanır. Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.
Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.
GÜNÜMÜZDE SEVGİLİLER GÜNÜ
14 Şubat, 1800 yıllarda Amerikalı Esther Howland'ın ilk Sevgililer Günü kartını yollamasından bu yana çok sayıda insanın kutladığı toplumsal bir olay olmuştur. Bunun doğal sonucu olarak olayın ticari yönü çok fazla önem kazanmış, sevgililer günü tüm dünyada ticaretin canlandığı bir dönem haline gelmiştir.