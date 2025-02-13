Sevgililer Günü mesajları: En güzel, kısa, uzun, resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri
Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü mesajları sosyal medyada paylaşılacak. 14 Şubat'ın gelmesi ile birlikte Sevgililer günü mesajları en çok araştırılan konuların başında yer alacak. Bugüne özel hediyelerini hazırlayan kişiler 2025 Sevgililer günü kutlama mesajları sayesinde sürprizlerini farklı bir boyuta taşıyabilecek. İşte eşinize, sevgilinize atabileceğiniz en güzel, kısa, uzun, anlamlı, resimli sevgililer günü mesajları
Sevgililer Günü mesajları ve sözleri araştırılıyor. Kısa sürede trend olan bu konu hakkında binlerce kişi sosyal medya hesaplarından resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajı paylaşımı yapıyor. En güzel Sevgililer günü mesajları sayesinde sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Ya da hediyelerinize en güzel 20125 Sevgililer günü mesajı ekleyebilirsiniz. İşte resimli 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları ve sözleri
RESİMLİ SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.
Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.
Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!
Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. aşkım iyi ki varsın. Sevgililer günün kutlu olsun.
Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!
Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır… Nice sevgililer günlerine minik bebeğim.
Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var… Sevgililer günümüz kutlu olsun!
Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm… Sevgililer günün kutlu olsun!
Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.
Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın.
Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.
Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.
Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.
İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!
EN GÜZEL, ANLAMLI SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI 2025
Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.
Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!
Yedi ayrı iklimden yedi çesit arı getirseler yedi çesit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz… İyi ki varsın!
O kadar güzelsin ki yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini *Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.
Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır… Nice sevgililer günlerine minik bebeğim.
Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var… Sevgililer günümüz kutlu olsun!
Senin gülüşün bana cennetten atılan ekmek kırıntısı gibiydi, ben ise bir serçe, karın tokluğuna sevdim seni… Sevgililer günün kutlu olsun canım aşkım.
“Seni görür görmez sen olduğunu biliyordum. Seni seviyorum.”
"Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz"
"Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor."
“Seni her sevdiğim, sonsuza dek olduğu gibi derinden seviyorum.”
"Şaşırtıcı aşkın ve güzelliğinle dünyamı değiştirdiğin için teşekkür ederim."
"Sevgimiz bizi sonsuza dek birlikte tutacak! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Mutlu sevgililer günü