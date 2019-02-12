Türkiye’de 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde yapılan ‘Sevgililer Günü ve Sosyal Medya Araştırması’na göre katılımcılar sevgilisi veya eşiyle birlikteyken telefonla vakit geçirilmesinden rahatsız oluyor. Sevgililerin çoğunluğu sosyal medya şifrelerini birbiriyle paylaşıyor. Ancak katılımcılar gün içinde telefonlarıyla sevgilisinden daha çok vakit geçiriyor.

Hitay Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve 1.2 milyonun üzerinde kayıtlı üyesi bulunan online pazar araştırma kuruluşu DORinsight, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında katılımcıların sosyal medya ve teknoloji kullanımına ilişkin bir araştırma hazırladı. Araştırmaya göre katılımcılar sevgilisi veya eşiyle birlikteyken telefonla vakit geçirilmesinden rahatsız oluyor.

1-8 Şubat 2019 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya; Türkiye temsili, ABC1C2DE sosyo-ekonomik segmente mensup sevgilisi ya da eşi olan 2061 kişi katıldı. Araştırmadan çıkan ilginç sonuçlar ise şöyle:

ÇOĞUNLUK SEVGİLİSİYLE GÜNDE 2-4 SAAT GÖRÜŞÜYOR

Yapılan araştırmada ‘Sevgiliniz ya da eşinizle günde kaç dakika yüz yüze görüşüyorsunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 25’i 2 saatten az, yüzde 34’ü 2-4 saat, yüzde 24’ü 5-7 saat, yüzde 10’u 8-10 saat, yüzde 7’si ise 11 saatten fazla cevabını veriyor. Katılımcıların yüzde 20’si gün içinde akıllı cihazlarıyla 2 saatten az vakit geçirdiklerini söylerken, yüzde 41’i 2-4 saat, yüzde 25’i 5-7 saat, yüzde 10’u 8-10 saat, yüzde 4’ü ise 11 saatten fazla vakit geçirdiklerini belirtiyor.

GÜNDE 30 DAKİKA KONUŞUYORLAR

Katılımcılara sevgili ya da eşiyle günde kaç dakika telefonda konuşup mesajlaştıkları sorulduğunda yüzde 14’ü 0-5 dk, yüzde 27’si 6-10 dk, yüzde 30’u 11-30 dk, yüzde 13’ü 31-60 dk, yüzde 16’sı ise 1 saatin üzerinde yanıtını veriyor.

BİR GÖZÜ TELEFONDA

Yüzde 37’si sevgilisi ya da eşi, birlikteyken telefonla vakit geçirilmesinden rahatsız olduğunu söylerken, yüzde 28’i rahatsız olmadığını, yüzde 35’i de bazen rahatsız olduklarını dile getiriyor. Katılımcıların yüzde 8’i eşi ya da sevgilisiyle birlikteyken 5 dakikada 1 telefona baktıklarını, yüzde 24’ü 10 dakikada 1 telefona baktıklarını, yüzde 31’i 30 dakikada 1, yüzde 28’i saat başı baktıklarını, yüzde 9’u ise hiç bakmadıklarını söylüyor.

YASAKLAYANLAR DA VAR

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 35’i birlikteyken telefon kullanımına kısıtlama getirirken, yüzde 65’i karışmıyor. Katılımcıların yüzde 45’i telefonla çok vakit geçirdiği için sevgilisi ya da eşiyle tartıştıklarını yüzde 55’i ise tartışmadıklarını anlatıyor.

ŞİFRELER ORTAK... STALK OLMAZSA OLMAZ...

Yüzde 58’i sevgilisi ya da eşleriyle sosyal medya hesaplarının şifrelerini paylaştıklarını, yüzde 42’si ise paylaşmadıklarını dile getiriyor. Katılımcıların yüzde 17’si sevgilisi ya da eşini sosyal medyada gizlice izlediğini (stalk),yüzde 19’u bazen izlediğini, yüzde 64’ü ise izlemediğini söylüyor.

ÜÇTE BİRİ SEVGİLİSİYLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞMIYOR

Sevgilisi ya da eşleriyle nerede tanıştıkları sorulduğunda katılımcıların yüzde 39’u arkadaş aracılığıyla tanıştıklarını, yüzde 19’u okuldan, yüzde 22’si işten, yüzde 11’ü sosyal medyadan tanıştıklarını belirtiyor. Katılımcıların yüzde 66’sı sosyal medyada sevgilisi ya da eşiyle birlikte fotoğrafını paylaştıklarını, yüzde 34’ü paylaşmadıklarını ifade ediyor.

Katılımcıların yüzde 21’i sevgilisi ya da eşiyle kavga ettikleri zaman onlara inat sosyal medyada paylaşımlar yaptıklarını, yüzde 79’u ise yapmadıklarını dile getiriyor.