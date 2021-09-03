Sevgilinizi aile ve arkadaşlarınızla nasıl tanıştırmalısınız?

Eğer ilişkinizin geleceğinden eminseniz, birlikteliğinizi ailenize tanıştırmak için doğru zaman gelmiş demektir. Buluşmaya zamanında gitmek ve ufak da olsa bir hediye götürmek gibi hepimizin bildiği ilk akla gelen nezaket kurallarının ötesinde, ilk tanışma gününde bakın nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Hawaya’dan, aile ve arkadaşlarınızla gerçekleşecek ilk buluşmanın başarılı geçmesi için işte bazı ipuçları.

AİLE İLE İLK GÖRÜŞME

Bazı aileler için çok doğal ve sıradan bir karşılaşma olsa da, bazıları için potansiyel yeni aile ferdi ile tanışmak oldukça ciddi ve önemlidir. Eğer ideal eşinizin ailenizle uyumundan emin değilseniz, onların görüş ve fikirlerini ne kadar önce duyarsanız ilişkinizin geleceği için o kadar faydalı olacaktır.

SAMİMİYET VE İÇTEN DAVRANIŞLAR

Eğer ailenizin yanında gelecekteki eşinize hissettiğiniz duygularınızı göstermek istiyorsanız bunu ilk görüşmede dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Yapmacık veya doğal olmayan, samimiyet sınırlarını aşan her türlü hareket aile bireyleri tarafından yanlış anlaşılmaya yol açabilir.

UFAK JESTLER

Her zaman işe yarayabilecek ufak jestler aile bireylerinin hoşuna gidecektir, hepimizin bildiği klasikleşmiş çiçek, çikolata veya kahve gibi hediyeler yerine onlara değer verdiğinizi gösterecek, öncesinden kişisel zevkleri hakkında ipuçları edinerek alacağınız hediyeler daha anlamlı olacaktır.

PEKİ YA ARKADAŞLAR?

Aile ile ilk buluşmanın tatlı telaşı kadar olmasa da, doğru kişiyi yakın arkadaş çevrenize dahil etme kararı ilişkinizin heyecanlı adımlarından biridir. Aklınızdan geçen “Arkadaşlarım ile anlaşabilecek mi?” “Seçimimi bana uygun bulacaklar mı?” “Konuşacak ortak noktaları var mı?” gibi soru işaretlerinin ortadan kalkmasına olanak sağlar.

Arkadaş çevresi ile tanıştırırken rahat olun. Endişe ve kararsızlık karşınızdakiler tarafından kolaylıkla hissedilecek ve karşı tarafa da yansıyacaktır. Olduğunuz gibi görünmekten çekinmeyin ve doğal davranın. İdeal eşinize yabancı bir ortamda olmadığını hatırlatmanız onu rahatlatacak ve güvende hissetmesine yardımcı olacaktır.

İlk tanıştırma organizasyonunu küçük bir doğum günü daveti, samimi bir yemek planı, parkta bir piknik gibi rahat ve çok da resmi olmayan ortamlarda yapmaya özen gösterin. Buluşma noktasına karar verirken hayat arkadaşınız olacak kişinin rahat edeceği bir lokasyonu tercih etmeniz onun kendisini daha iyi hissetmesini sağlayacaktır.