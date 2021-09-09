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Haberler Gündem 3. Sayfa Sevgilisini dövdü! 1 yıla kadar hapsi istendi - Haberler
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Model sevgilisini döven yönetmene 1 yıla kadar hapis istemi

Ortaköy'de beraber yaşadıkları evde, kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışmada Sırp model Tanja Dukiç'i darp edip saatlerce odaya kilitlediği iddiasıyla "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 7 yıla kadar hapsi istenen organizatör ve yönetmen Çağrı Reşat Mehmet Tortop'un yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mütalaasını açıklayan savcı, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçunun sanığın cezalandırılması için yeterli delil olmadığını, sabit olan "Kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

Sevgilisini dövdü! 1 yıla kadar hapsi istendi - Haberler
DHA

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve taraf avukatları katıldı. Sanık Tortop'un yeni sevgilisi de duruşmayı izledi. Şikayetçi Tanja Dukiç ise duruşmaya gelmedi.

"SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

DHA'nın haberine göre Tanja Dukiç'in avukatı Ferhat Gebeş, "Sanığın 112'yi aramadığı ortaya çıkmıştır, beyanları suçtan kurtulmaya yöneliktir. Sanık beyanlarının olayla direk bağlantısı yoktur. Sanığın suçu sübuta ermiştir. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi. Avukat Gebeş, sanık hakkında hakaret ve tehdit suçlarından da ek iddianame düzenlenmesini talep ettiklerini belirtti. Şikayetçi Aile Bakanlığı avukatı ise sanığa indirim uygulanmadan cezalandırılmasını talep etti.

"İKİ HASTANE GÖRÜŞMEM VARDIR"

Sanık Çağrı Mehmet Tortop ise "Ben olay günü 112 veya hastaneyi aradım demiştim. Ben hastaneyi aradım, aynı gün içinde 1,5 ve 3 dakikalık iki hastane görüşmem vardır" dedi. Mahkeme, ek iddianame düzenlenmesi talebini reddetti.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşma savcısı mütalaasında, şikayetçinin olay günü sanık tarafından darp edildiğinin adli tıp raporu ile sabit olduğunu belirterek "Cebir ve tehdit kullanarak hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan hakkında dava açılmışsa da "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapsini talep etti.

"KOLLARINI TUTMUŞTUM MORARMALAR O YÜZDENDİR"

Mütalaa üzerine savunması sorulan sanık Tortop, "İki yıldır haksız ve yalan suçlamalar var. Psikiyatrik rapor sundum kabul etmediler. Kırmızı reçeteli ilaçları vardı, benim kullandığımı söylediler. 8 saat tekme tokat dövdüğü mü iddia ettiler, adli tıp raporunda sadece sürtünmeye yaralanma olduğu belirtilmiştir. 8 saat bu şekilde dövmüş olsam çok daha farklı olurdu. Bu kıza vurmadım. O gece intihar etmeye çalıştı. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu bileklerini kesmişti. Fotoğrafları var. Kollarını tutmuştum morarmalar o yüzdendir. Pencereden atlamasın diye. Benim Litvanya'dan deport edildiğim iddia edilmiştir, hayatım boyunca deport edilmedim. Beraatimi istiyorum" dedi. Sanık avukatı Kerem Donat ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek savunma için süre talep etti. Mahkeme, savunmasını hazırlaması için sanık avukatına süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2019'da sanık Çağrı Reşat Mehmet Tortop ve Tanja Dukiç arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı, sanığın elleriyle vurmak suretiyle Dukiç'i yaraladığı, bıçak ile tehdit ederek odaya kilitlediği, Dukiç'e ait adli muayene raporunda, yaralanmanın gerçekleştiğinin tespit edildiği vurgulandı. Sanık Tortop hakkında, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

"BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI"

Tanja Dukiç Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ne verdiği ifadesinde, sanıkla çalışmak maksadıyla geldiği Türkiye'de tanıştıklarını, 1,5 yıl sanığın Ortaköy'deki evinde yaşadığını belirterek "Kıskançlık nedeniyle yaklaşık 4 saat boyunca tartıştıklarını, tartışma büyüyünce sanığın tekme ve yumruklarla kendisini darp ettiğini, boğazına bıçak dayadığını, odasının kapısını kilitleyerek dışarı çıkmasını engellediğini, ertesi gün sabah 10.00 sıralarında kilidi açarak kendisini bıraktığını, daha sonra bir işyerine gidip tanımadığı bir kişiye İngilizce yaşadıklarını anlatıp polise ihbar etmesini söylediğini, polisin geldiğini ve şikayetçi olduğunu" söylemişti.

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