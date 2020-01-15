DHA

İzmit'te, 5 Kasım 2018 günü yaşanan olayda iddiaya göre, Sibel Güntaç (32),plan yapıp, sevgilisi Fahrettin Özcan'a (42) eşi Hüsnü Güntaç'ı (32) öldürttü. Fahrettin Özcan, Hüsnü Güntaç'ı evinde başından tabancayla vurdu. Sevgililer daha sonra cesedi ormanlık alanda toprağa gömdü. Kısa sürede yakalanan Sibel Güntaç ve Fahrettin Özcan tutuklandı.

Kocaeli Adliyesi 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar Fahrettin Özcan ve Sibel Güntaç ile avukatları katıldı. Mahkemede söz alan tutuklu sanık Fahrettin Özcan, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Duygusallık yaparak işten kurtulmaya çalışıyorlar. Ben kimseyi öldürmedim. İyi ki beni sizin mahkemeniz yargılıyor, sizi kim kandırabilir? Sizi çok seviyorum." diye savunma yaptı.

Sibel Güntaç'ın avukatı, Sibel Güntaç'ın çocuklarının çok küçük yaşlarda olduğunu ve psikolojilerinin olumsuz etkilendiğini ifade ederek, "Sibel, uzun süredir mağdur durumda. Sibel'in tüm tedbirler uygulanarak en azından ev hapsinde tutulmasını istiyoruz. Çocuklarına yaşlı olan anneanneleri bakıyor. Çocuklar küçükler ve zaten babalarını kaybetmişler. Her türlü koşulu uygularsınız. Zaten kaçamaz, davanın kararına göre tekrar cezasını çeker. Çocuklar zaten babalarını kaybetti. Çocuklar için annemiz, babamızı öldürdü algısı çok kötü bir durum. Çocukları düşünerek bir tahliye kararı verilmesini talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayı 1 Nisan tarihine erteledi.