Sevgilisiyle dışarı çıkan Leonardo DiCaprio maskeyle kendini gizledi

Vittoria Ceretti, geçen hafta İtalya'da ünlü bir moda markası için Theo James'le birlikte reklam çekiminde cesur sahnelerde oynarken görülmüştü.

14 yaşından beri modellik yapan ve bugüne dek dev markaların yüzü olan Ceretti, 2020'de DJ Matteo Milleri ile evlenmiş ve boşanmıştı. Ceretti ile DiCaprio arasındaki ilişki, 2023 Cannes Film Festivali esnasında başlamıştı.