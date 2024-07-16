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        Haberler Dünyadan Sevgilisiyle dışarı çıkan Leonardo DiCaprio maskeyle kendini gizledi - magazin haberleri

        Sevgilisiyle dışarı çıkan Leonardo DiCaprio maskeyle kendini gizledi

        Leonardo DiCaprio, İtalyan sevgilisi Vittoria Ceretti ile Los Angeles sokaklarında gece yürüyüşü esnasında maske takarak tanınmamaya çalıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2024 - 12:39 Güncelleme: 16.07.2024 - 12:39
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        Ünlü ABD'li oyuncu Leonardo DiCaprio, İtalyan sevgilisi Vittoria Ceretti ile Los Angeles sokaklarında gece yürüyüşünde görüntülendi.

        49 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu ve 26 yaşındaki model, akşam yemeğinin ardından yürüyüşe çıktı.

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        Yürüyüş esnasında DiCaprio, siyah beyzbol şapkası ve mor yüz maskesiyle kendini gizlemeye çalıştı.

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        Vittoria Ceretti, geçen hafta İtalya'da ünlü bir moda markası için Theo James'le birlikte reklam çekiminde cesur sahnelerde oynarken görülmüştü.

        14 yaşından beri modellik yapan ve bugüne dek dev markaların yüzü olan Ceretti, 2020'de DJ Matteo Milleri ile evlenmiş ve boşanmıştı. Ceretti ile DiCaprio arasındaki ilişki, 2023 Cannes Film Festivali esnasında başlamıştı.

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        Öte yandan geçtiğimiz günlerde DiCaprio'nun, Martin Scorsese'nin yeni filminde Jennifer Lawrence'ın yanında ikonik bir müzisyeni canlandıracağı duyurulmuştu.

        #Leonardo DiCaprio
        #Vittoria Ceretti
        #ilişki
        #aşk
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