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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sevil Akdağ cinayeti | Elif Kırav'ın ablası: 32 yerinden bıçaklamış! | Son dakika haberleri

        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!

        İstanbul'da oyuncu 32 yaşındaki Sevil Akdağ tarafından evinde bıçaklanarak öldürülen 29 yaşında Elif Kırav'ın cenazesi dün Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede göz yaşlarını tutamayan Kırav'ın ablası Müzeyyen Malak ise, "Onu öldüren en ağır cezayı alsın. Müebbet yesin, en ağır cezayı alsın. 32 yerinden bıçaklamışlar" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 08:15 Güncelleme: 21.04.2025 - 08:35
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        Cenazede ablası açıkladı: 32 yerinden bıçaklamış!
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        İstanbul'da oyuncu Sevil Akdağ (32), önceki gün akşam saatlerinde Fatih'te evine gittiği Elif Kırav'ı (29) aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü.

        "BOĞUŞMA YAŞANDI" DEMİŞTİ

        Oyuncu Sevil Akdağ.
        Oyuncu Sevil Akdağ.

        DHA'daki habere göre kısa sürede yakalanan Sevil Akdağ ifadesinde Elif ile arkadaş olduklarını, gece dışarda alkol aldıktan sonra eve geçtiklerini ve burada sabah saatlerinde aralarında kavga çıktığını Elif'in kendisine vurduğunu, aralarında boğuşma yaşandığını ve yere düştüklerini anlattı.

        OLAYI HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİ

        Elif Kırav, 29 yaşındaydı.
        Elif Kırav, 29 yaşındaydı.

        Elif'in hareketsiz yattığını görüp korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

        Elif Kırav'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Cenaze Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından dün babasına teslim edildi.

        YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

        İkindi vakti Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınan Kırav'ın cansız bedeni Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Büyük bir kalabalığın katıldığı Kırav'ın cenazesinde yakınları fenalaştı.

        "ABLAM ONU EVİNE DAVET ETMİŞ"

        Elif Kırav'ın kardeşi Furkan Kırav, "Dün gece eğlenmeye çıkmış ikisi. Ablam kendisini eve davet etmiş. Eve geldikten sonra eğlenmişler. Daha sonrasını polislerden öğreneceğiz ama büyük bir kavga olmuş.

        "ADALET YERİNİ BULSUN"

        Öldüren kişi ablamın telefonunu başka yere atmış, kimse ulaşamasın diye. İntihar girişimde bulunmuş diye bir haber duyduk. İyi ki ölmemiş çünkü cezası hemen olmamalı diye düşünüyorum. Cezasını çekmesini, adaletin yerini bulmasını istiyoruz" dedi.

        "32 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ"

        Cenazede göz yaşlarını tutamayan Kırav'ın ablası Müzeyyen Malak ise, "Onu öldüren en ağır cezayı alsın. Müebbet yesin, en ağır cezayı alsın. 32 yerinden bıçaklamışlar" diye konuştu.

        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı Haberi Görüntüle
        Arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ tutuklandı
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