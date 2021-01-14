Gazeteci ve sunucu Sevim Gözay yakalandığı lenf kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Gözay bu sabah saat 07.30'da Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Gözay 48 yaşındaydı.

SEVİM GÖZAY KİMDİR?

Sevim Gözay, yayıncıdır. Kültür, yaşam ve medya alanlarında içerikler üretti. Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı. Asistan olarak ‘Dr. Stress’, ‘Canlan Biraz’, yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak ‘Sabah Şekerleri’, ‘Hi-Fi’, ‘Netiket’, yönetmen-seslendiren olarak ‘İstanbulART’, sunucu-editör olarak ‘Şehrin Rengi’, ‘Dizikolik’, ‘Bazıları Sıcak Sever’ ve ‘Artist’ programlarını ekrana taşıdı.

Hazırlayıp sunduğu ‘Stüdyo: Sinematik Portakal’ (TV8) ve ‘Cosmopolis’ (CNN Türk) programlarıyla kültür sanat ve lifestyle alanlarına yeni ve dinamik bir soluk getirdi. Sunum tarzından kamera açılarına, içerik işleyişinden röportaj stiline, grafik üslubundan kurgu mantığına modern televizyonculuğun etkili bir öncüsü ve şehirli kadının ekrandaki temsili oldu.