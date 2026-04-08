        Şevval ayı bitiş tarihi: 2026 Şevval ayı ne zaman bitiyor, 6 günler orucu hangi günler, nasıl tutulur? Şevval orucu faziletleri

        Şevval ayı bitiş tarihi: 2026 Şevval ayı ne zaman bitiyor, 6 günler orucu hangi günler tutulur?

        Ramazan ayının sona ermesinin ardından oruç ibadetini sürdürmek isteyen birçok Müslüman, Şevval ayında tutulması tavsiye edilen altı günlük oruca yöneliyor. Hicri takvimin onuncu ayı olan bu dönemde tutulan Şevval orucu, Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) teşvik ettiği nafile ibadetler arasında yer alıyor. Peki, 6 günler Şevval orucu hangi tarihlerde tutulur, Şevval ayı ne zaman bitiyor? İşte tüm ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 17:49 Güncelleme:
        Hicri takvimin onuncu ayı olan Şevval ayı idrak edilmeye devam ediyor. Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayında tutulan nafile oruç, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) tavsiye ettiği ibadetler arasında bulunuyor. Halk arasında 6 günler orucu olarak bilinen nafile orucun tarihleri merak ediliyor. Peki, Şevval orucu nasıl, ne zaman tutulur, Şevval ayı hangi gün bitiyor? İşte detaylar haberimizde...

        ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

        Hicri takvimin 10. ayı olan Şevval, 20 Mart Ramazan Bayramı’nın ilk günü başladı ve 17 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

        ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

        Şevval ayında tutulan 6 günlük oruç, Şevval ayı içerisinde ister peş peşe isterse aralıklar halinde tutulabilir. Bu kapsamda Şevval orucu bu yıl 20 Mart-17 Nisan 2026 tarihleri arasında tutulacak.

        ŞEVVAL AYI 6 GÜNLER ORUCU NASIL TUTULUR?

        Ramazân-ı Şerif’ten sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Bu ayda tutulan nafile oruç Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir.

        Şevval ayı orucu niyeti ister “Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için oruç tutmaya” ister “Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için Şevval orucu tutmaya” şeklinde olabilir. Şevvâl ayında nafile niyeti ile tutulacak oruç, peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.

        ŞEVVAL 6 GÜNLER ORUCUNUN FAZİLETLERİ NELER?

        Recep, Şaban ve Ramazan aylarında yerine getirilen faziletli ibadetlerin ardından, müminleri karşılayan bir diğer önemli amel ise Şevval ayında tutulan 6 günlük oruçtur. Ramazan boyunca oruca alışan Müslümanlar, Şevval ayında da altı gün oruç tutarak yılın tamamını oruçlu geçirmiş gibi sevap kazanma müjdesine erişirler.

        Peygamber efendimiz (s.a.v), şevval ayında altı gün oruç tutmuş ve tutulmasını tavsiye etmiştir. Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

        “Kim, Ramazan (orucunu tutar ve) bayramdan sonra altı gün oruç tutarsa, onun tutmuş olduğu oruç, senenin tamamının orucu olmuş olur. Her kim hayırlı bir iş ile gelirse (bir iyilik işlerse) kendisine onun (yapmış olduğu iyiliğin) on misli sevap verilir.”

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
