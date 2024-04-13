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        Haberler Gündem İnanç Şevval orucu ne zaman başlar? Şevval orucu kaç gün ve ne zaman tutulur? 2024 Diyanet Dini günler takvimi listesi

        Şevval ayı orucu ne zaman, kaç gün tutulur? 2024 Diyanet Dini günler takvimi listesi

        11 ayın sultanı Ramazan'dan sonra gelen ay Şevval ayıdır. Bu ayda 6 gün oruç tutulur. Peki Şevval orucu nedir? Şevval orucu ne zaman tutulur, hükmü nedir? İşte, 2024 Diyanet Dini günler takvimi listesi ve Şevval orucunun önemi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 11:56 Güncelleme: 13.04.2024 - 11:56
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        İslam inancına göre Şevval ayı orucu faziletlerinden sıklıkla söz edilirken Şevval ayı orucu nedir, faziletleri neler, Şevval ayı orucu ne zaman tutulur gibi sorular araştırma konusu oldu. İslam alemi açısında büyük bir önem teşkil eden oruç vazifesi Ramazan ayında tutulduğu gibi Şevval ayında tutulur. Peki Şevval ayı orucu nedir, faziletleri neler, Şevval ayı orucu ne zaman tutulur? İşte merak edilen detaylar.

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        ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

        Ramazan ayı ve bayramından sonra şevval ayı içinde “altı gün orucu” adıyla bilinen orucu tutmak müstehaptır.

        Ramazandan sonra gelen 30 günlük Şevval ayı içinde, istediğiniz zamanlarda toplam 6 gün olan Şevval ayı orucunu tutabilirsiniz.

        Şevval ayının ilk günü ramazan bayramının ilk günüdür. Ramazan Bayramı'nda oruç tutulması haramdır. Bayramın diğer günlerinde ve şevval ayında kaza veya nafile oruç tutulabilir.

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        ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?

        Ramazan ayından sonra şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Muhammed (S.A.V), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur” (Müslim, Sıyam, 24; Tirmizî, Savm, 53) buyurarak Şevval ayında altı gün oruç tutmaya teşvik etmiştir. Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.

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        ŞEVVAL ORUCU HADİS-İ ŞERİFLERİ

        Ramazandan sonra şevval ayında da 6 gün oruç tutan, anasından doğduğu günkü gibi günahsız olur. [Taberani]

        Ramazan orucuyla şevvalde de 6 gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş sayılır. [İbni Mace]

        Ramazan ayı orucu on aya, ramazandan sonra tutulan 6 gün oruç da iki aya mukabil olur ki, böylece bir yıl oruç tutma sevabına kavuşulur. [İbni Huzeyme]

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        2024 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        Kurban Bayramı Arefesi: 15 Haziran Cumartesi

        Kurban Bayramı: 16-17-18-19 Haziran (Pazar- Pazartesi- Salı- Çarşamba)

        Aşure günü: 18 Temmuz 2024 Salı

        Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

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