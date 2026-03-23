Şevval orucu ne zaman? Şevval ayı 6 günler orucu hangi tarihlerde tutulur?
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte ibadetlerini sürdürmek isteyen Müslümanlar, Şevval ayı orucunu araştırıyor. Hicri takvimin 10. ayı olan Şevval’de tutulan 6 günlük oruç, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) tavsiye ettiği nafile ibadetler arasında yer alıyor. Bu kapsamda "Şevval ayı 6 günler orucu ne zaman, hangi tarihlerde tutulacak, şevval orucuna nasıl niyet edilir?" sorularının cevabı haberimizde. İşte tüm ayrıntılar...
ŞEVVAL ORUCU NEDİR?
Ramazan ayından sonra gelen Şevval ayında tutulan altı günlük oruca "Şevval orucu" denir. Şevval ayında tutulması tavsiye edilen 6 günlük orucun önemi ve fazileti büyüktür.
İbnü Ömer’den rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: “Her kim Ramazan ayının orucunu tutar, ardından Şevval ayından da 6 gün oruç tutarsa, sene boyunca oruç tutmuş gibidir.”
ŞEVVAL AYI ORUCU NE ZAMAN?
Şevval ayı, Hicri takvimin 10. ayıdır ve ilk günü Ramazan Bayramı ile başlar.
Bu yıl Şevval ayı, 20 Mart- 17 Nisan 2026 tarihleri arasında idrak edilecek. 6 günlük oruç ise Şevval ayı içerisinde ister peş peşe isterse aralıklar halinde tutulabilir.
ŞEVVAL AYI ORUCU NASIL TUTULUR?
Ramazân-ı Şerif’ten sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Bu ayda tutulan nafile oruç Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazân’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevvâl ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir.
Şevval ayı orucu niyeti ister “Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için oruç tutmaya” ister “Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için Şevval orucu tutmaya” şeklinde olabilir. Şevvâl ayında nafile niyeti ile tutulacak oruç, peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir.
6 GÜNLÜK ŞEVVAL ORUCUNUN FAZİLETLERİ
Recep, Şaban ve Ramazan’da yapılan faziletli ibadetlerin ardından bizleri karşılayan diğer faziletli amel Şevval ayında altı gün oruç tutmaktır. Bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirip alışan Müslümanlar, Şevval ayında da altı gün oruç tutup senenin hepsini oruçlu geçirmiş müjdesine nail olurlar.
Şevval ayı fazileti, Peygamber Efendimiz (S.A.V) buyurduğu hadis-i şerif ile net bir durum kazanır. Allah Resulü (S.A.V) şöyle buyurmuştur:
“Kim, Ramazan (orucunu tutar ve) bayramdan sonra altı gün oruç tutarsa, onun tutmuş olduğu oruç, senenin tamamının orucu olmuş olur. Her kim hayırlı bir iş ile gelirse (bir iyilik işlerse) kendisine onun (yapmış olduğu iyiliğin) on misli sevap verilir.”