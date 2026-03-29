Şevval ayı, Ramazan Bayramı sonrasında başlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Manevi değeri yüksek kabul edilen bu ayda tutulan 6 günlük oruç, nafile ibadetler arasında yer alıyor. İslam kaynaklarında yer alan rivayetlere göre, Ramazan’ın ardından Şevval ayında 6 gün oruç tutmanın, tüm yıl oruç tutulmuş gibi sevap kazandırdığı ifade ediliyor. Bu nedenle birçok vatandaş, hem kaza oruçlarını tamamlamak hem de Şevval orucunu yerine getirmek için tarihleri araştırıyor. Peki, Şevval ayında 6 gün oruç ne zaman ve nasıl tutulur? İşte detaylar…