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        Haberler Magazin Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu birlikte tatile çıktı - Magazin haberleri

        Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu birlikte tatile çıktı

        Kız kıza tatile çıkan tescilli güzeller; Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu, yazın tadını çıkarmak için teknelerini Bodrum'da Türkbükü'ne demirledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 15.07.2024 - 11:06
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu, Bodrum'un Türkbükü bölgesinde kız kıza keyifli bir tatil yapıyor.

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        2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin ile 2016 Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu, yazın tadını Türkbükü'nde demirledikleri teknede sürdürüyor.

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        24 yaşındaki Şevval Şahin ile 27 yaşındaki Buse İskenderoğlu'nun bir hayli keyifli olduğu görüldü.

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        Tescilli güzeller, güneşin tadını çıkardıktan sonra, kendilerini Ege'nin soğuk sularına bıraktı.

        #Şevval Şahin
        #Buse İskenderoğlu
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