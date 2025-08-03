Şevval Şahin'in tatili devam ediyor
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sevgilisi Burak Ateş ile Bodrum tatiline devam ediyor
Giriş: 03.08.2025 - 09:48 Güncelleme: 03.08.2025 - 09:51
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; bir süredir sevgilisi Burak Ateş ile Bodrum'da bulunan Şevval Şahin, tatiline devam ediyor.
Şahin, Bodrum Türkbükü açıklarına demirledikleri lüks yatlarında güneşin ve denizin keyfini çıkarıyor.
Şevval Şahin ve Burak Ateş, botla Türkbükü'ndeki bir mekâna giderken objektiflere yansıdı.
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