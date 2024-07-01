Şevval Sam, sanat hayatının 30'uncu yılını Harbiye'de kutladı
Şevval Sam, sanat hayatının 30'uncu yılını Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen konserle kutladı
'Süper Baba' 'Yasak Elma' ve 'Gülbeyaz' dizilerinin de aralarında yer aldığı birçok yapımda da rol alan, 'Hey Gidi Karadeniz', 'Ander Sevdaluk' ve 'Ben Seni Sevdiğimi' adlı eserlere yaptığı yorumlarıyla akıllarda yer edinen Şevval Sam, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek, kariyerinin 30 yılıyla ilgili duygularını paylaştı.
Şevval Sam, son 30 yılı şarkılarla gözden geçirmeyi istediğini belirterek; "30 yılı geçirirken anlamadım ama dönüp baktığım zaman, hakkını vermek için müzikle, sanatla elimden geleni yaptığımı, mesleğimle her zaman dürüst bir ilişki kurduğumu ve izleyiciye, dinleyiciye de dürüst davrandığnıımı, yaptığımla söylediğimin çelişmemesi için emek verdiğimi görüyorum. Bana verilmiş bu hediyeye lâyık olmak için elimden geleni yaptım. Kendimi geliştirmek, bir şeyler öğrenebilmek için çalıştım. Her zaman dürüst oldum ve yaptığım her şeyi izleyiciyle, dinleyiciyle paylaştım. Bu hem beni iyileştirdi hem de geliştirdi ve büyüttü" dedi.
Hayatta her zaman 'keşke'lerin olduğunu dile getiren Şevval Sam; "Bütün hayatım keşkeleri minimumda tutabilmek amacıyla icabında hata yapmaktan korkmayarak, icabında risk alarak geçti. Yaptığım hatalar da dâhil olmak üzere her şeye iyi ki diyorum. Keşkeler olmasın diye çok çalışıyorum. Çünkü, hem işimi çok seviyorum hem de hayal kuruyorum. Şu zamana kadar hayalini kurup da ulaşamadığım, yapmak isteyip yapamadığım hiçbir şey olmadı çok şükür" ifadelerini kullandı.
"BU KONSERLE BELKİ DE BİR SIFIRLANMA YAŞAYACAĞIM"
Şevval Sam, gelecek yıl uzun süreli bir durma hali yaşayabileceğini aktararak, şunları kaydetti; "Planladığım şeyler var ama tabii 'Kul plan yapar, Mevlam gülermiş' diye bir laf var. Biraz kaynağıma dönmeye ve beslenmeye ihtiyaç duyuyorum. İşime kafa patlatmadığım zaman yeni fikirler aklıma gelmiyor. Vakit olmadığında kendimi gözden geçiremiyorum. Biraz duracağım ve hikâyemi gözden geçireceğim. Bugün 30'uncu yıl, bu konserle belki de bir sıfırlanma yaşayacağım ve yeniden başlayıp bir hikaye yazacağım. Bakalım, önümüzdeki 30 yılın hikâyesi nasıl olacak."
Konserde dinleyicilere hediye edilen kartpostal ve mendillerde yazan manileri kendisinin kaleme aldığını vurgulayan Şevval Sam; "30 yıl içerisinde çok farklı şarkılar söyledim. Ben hayatı şarkılarla ve yaptığım işlerle keşfettim. Aslında bu bir teşekkür konseri ve bunu hep birlikte paylaşacağız" diye konuştu.
Şevval Sam'a 30'uncu yıl konserinde annesi Leman Sam ve oğlu Taro Emir Tekin ile dostları ve sevenleri eşlik etti.
Şevval Sam, müziğe başlama hikâyesine değinerek; "Süper Baba ile başlayan hikâye, aslında kurguladığım bir şey değildi ama bir paketle geliyorsunuz ve içinizde öyle bir enerji oluyor ki ona mani olamıyorsunuz. Kimse benden beste istemedi ama ben 1998'de iki şarkı yaptım ve ikisini de Türkiye'nin en iyi seslerinden biri söyledi. Bendeki şansa bakın ki o en iyi ses benim annem, Leman Sam" dedi.
Şevval Sam, konuşmasının ardından; "Anneciğim izin verirsen seninle hava atabilir miyim?" diyerek sahneye davet ettiği annesi Leman Sam ile 'Gül Güzeli' parçasını seslendirdi.