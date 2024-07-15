Şevval Sam ve Pera Flarmoni Orkestrası Bursa'da konser verdi
Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde ünlü şarkıcı Şevval Sam ile Pera Filarmoni Orkestrası sahne aldı
Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 62'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Bursa Festival', ünlü sanatçı Şevval Sam ve Pera Filarmoni Orkestrasını ağırladı.
Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde Şevval Sam, sahneye çıktığı ilk andan itibaren enerjisi ile Bursalılardan yoğun alkış aldı.
Şevval Sam; 'Aşkı Bulacaksın' ile başladığı konserine, 'Bir Şarkısın Sen' şarkısıyla son verdi.