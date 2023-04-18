Şevval ve Meryem 16 yaşındaydı! Büyük acı!

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DHA

Afyonkarahisar'da kaza, önceki gün akşam saatlerinde, Bayat ilçesi baraj yolunda meydana geldi.

KONTROLÜ KAYBETTİ BETON DİREĞE ÇARPTI Hayatını kaybeden Şevval Ağdacı. DHA'da yer alan habere göre Şevval Ağdacı´nın (16) kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

ŞEVVAL OLAY YERİNDE CAN VERDİ Hayatını kaybeden Meryem Yapıcı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Şevval Ağdacı'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yanındaki Meryem Yapıcı'yı (16) ise Bayat Dr. Mete Tan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

MERYEM DE KURTARILAMADI Ancak Yapıcı da müdahalelere karşın kurtarılamadı. Şevval Ağdacı ve Meryem Yapıcı'nın cenazeleri morga konuldu. Hurdaya dönen araç, kurtarıcıyla kaza yerinden kaldırıldı.