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Haberler Gündem 3. Sayfa Şevval ve Meryem 16 yaşındaydı! Büyük acı! - Son dakika haberleri
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Şevval ve Meryem 16 yaşındaydı! Büyük acı!

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, direğe çarpan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü 16 yaşındaki Şevval Ağdacı ile yanındaki, aynı yaşta olduğu öğrenilen arkadaşı Meryem Yapıcı hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araç, kurtarıcıyla kaza yerinden kaldırıldı. Şevval ve Meryem'in cenazesinde gözyaşları sel oldu

Şevval ve Meryem 16 yaşındaydı! Büyük acı! - Son dakika haberleri
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DHA

Afyonkarahisar'da kaza, önceki gün akşam saatlerinde, Bayat ilçesi baraj yolunda meydana geldi.

KONTROLÜ KAYBETTİ BETON DİREĞE ÇARPTI

Hayatını kaybeden Şevval Ağdacı.
Hayatını kaybeden Şevval Ağdacı.

DHA'da yer alan habere göre Şevval Ağdacı´nın (16) kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

ŞEVVAL OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Hayatını kaybeden Meryem Yapıcı.
Hayatını kaybeden Meryem Yapıcı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Şevval Ağdacı'nın yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yanındaki Meryem Yapıcı'yı (16) ise Bayat Dr. Mete Tan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

MERYEM DE KURTARILAMADI

Ancak Yapıcı da müdahalelere karşın kurtarılamadı. Şevval Ağdacı ve Meryem Yapıcı'nın cenazeleri morga konuldu. Hurdaya dönen araç, kurtarıcıyla kaza yerinden kaldırıldı.

İKİ BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kazanın ardından otomobil hurda yığınına d&ouml;nd&uuml;.
Kazanın ardından otomobil hurda yığınına döndü.

AA'da yer alan habere göre Şevval Ağdacı ve Meryem Yapıcı'nın cenazeleri, ilçe merkezindeki Çarşı Camii'ne getirildi. Burada taziyeleri kabul eden, genç kızların babaları Mehmet Yapıcı ve Cemil Ağdacı gözyaşlarına hakim olamadı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Cenazeler, İlçe Müftüsü Abdullah Aslan'ın kıldırdığı namazın ardından, Bayat Asri Mezarlıkta defnedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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