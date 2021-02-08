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Şeyda Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeyda Aydın hakkında

Şeyda Aydın kimdir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. TikTok'ta çektiği videolar ile tanınan Şeyda Aydın ile ilgili merak edilenler haberimizde...

Şeyda Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeyda Aydın hakkında

Şeyda Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Popüler sosyal medya uygulaması Tİktok'ta fenomen olan Şeyda Aydın 2,5 milyona yakın bir takipçi kitlesine sahip. İşte, Şeyda Aydın hakkında detaylar...

ŞEYDA AYDIN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Tik Tok fenomeni Şeyda Aydın 26 Temmuz 1988 yılında dünyaya geldi. İstanbul Ticaret Odası Anadolu Teknik Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü'nü okudu. Mesleği ve ilgilendiği alan olarak ise daha çok stop motion tekniğiyle yakından ilgilenir. Youtube kanalında 18 bin, instagram hesabında ise 181 takipçisi bulunmaktadır.Çektiği Tik Tok videoları ile ünü yakalayan Şeyda Aydın'ın Tik Tok hesabında 2,4 milyon kişi takip etmekte. 2014 yılında 'Serseri' adlı single şarkısı döneminde en çok dinlenenler arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca, Şeyda Aydın evli ve iki çocuk sahibidir.

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