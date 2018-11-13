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DERYA BAYKAL TANIK OLDU

Duruşmada, oyuncu Derya Baykal da tanık sıfatıyla ifade verdi. Baykal, sekizdokuz yıldır tanıdığı Şeyda Coşkun'un hiçbir zaman diyetisyen olduğu iddiasında bulunmadığını ifade ederek onun sayesinde spor alışkanlığı edindiğini söyledi. Baykal, Coşkun'un kendisinin istediği yemekleri gönderdiğini ve aralarında spor aktivitesi dışında diyetisyen ilişkisi olmadığını ifade etti.