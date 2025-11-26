Habertürk
        Haberler Gündem Seydikemer’de şüpheli gıda zehirlenmesi: 18 yaşındaki Neslinur Topal yaşamını yitirdi

        Seydikemer’de şüpheli gıda zehirlenmesi: 18 yaşındaki Neslinur Topal yaşamını yitirdi

        Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Ortaköy'de tavuk yemeğinin ardından fenalaşan üç kardeşten Neslinur kurtarılamadı. 10 ve 12 yaşındaki kardeşlerin hayati tehlikesi sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 23:32 Güncelleme: 26.11.2025 - 23:32
        Seydikemer'de zehirlenme ve ölüm
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuran 3 kardeşten Neslinur Topal (18) hayatını kaybetti.

        Ortaköy Mahallesi’ndeki evlerinde tavuk yemeği yedikten sonra rahatsızlanan Neslinur Topal ve kardeşleri F.T. (10) ile R.T. (12), zehirlenme şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan kardeşlerden durumu ağır olan Neslinur Topal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Neslinur Topal, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 kardeşin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

