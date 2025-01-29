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        Haberler Gündem Politika Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den açıklama | Son dakika haberleri

        Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'den açıklama

        Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, makam odasındaki eşyanın 5 müteahhit firmaya olan borcun ödenmediği gerekçesiyle haczedilmesinin vatandaşlara hizmet vermelerini engellemeyeceğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 21:31 Güncelleme: 29.01.2025 - 21:31
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        Haciz gelen belediye başkanından açıklama
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        Seyhan Belediye Başkanı Tekin, belediye hizmet binası önünde yaptığı basın açıklamasında, yerel seçimin ardından göreve başladığında, kurumun 2 milyar 467 milyon lira borcunun olduğunu öğrendiğini belirtti.

        Bütçeyi düzeltmek için 9 aydır mücadele verdiklerini dile getiren Tekin, şöyle konuştu:

        "Belediyemizde aday gösterilmeyince başka partiye geçen, belediyenin tüm olanaklarını seçimlerde kullanan, hatta öylesine aşırıya giden ve Birleşmiş Milletlerden gelen yardım kolilerinin üzerindeki etiketleri de çıkarıp seçim yardımı olarak dağıtan önceki dönem belediye başkanı hakkında şu anda savcılıktaki takip devam ediyor. Böyle bir yönetimin belediyeye bıraktığı borçla karşı karşıya kaldık."

        Tekin, belediye ve iştiraklerinin vergi borçlarının biriktiğini ifade ederek, şunları anlattı:

        "Çukurova Belediyesi ve Seyhan Belediyesinde yardım kolilerinin üzerindeki amblemleri çıkarıp kendi seçim propagandası amblemlerini yapıştıran o zihniyet seçime 1 ay kala bir toplu iş sözleşmesi yaptı. O sözleşmeyle hiç olmayacak şekilde tavan ücretlerde yüzde 140lara varan artış oldu. Bu artışla hem Seyhan hem de Çukurova belediyelerinde mali disiplin ve denge altüst olmuş durumda. Aylardır bununla başa çıkmaya çalışıyorduk."

        Mevcut bütçeyle belediye hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin mümkün olmadığını kaydeden Tekin, son toplu iş sözleşmesinin günün şartlarına uyarlanması için dava açtıklarını söyledi.

        Tekin, borçlar nedeniyle makam odasındaki eşyanın haczedilmesine ilişkin, "Bu haciz, sizlerle oldukça Seyhanlıya hizmet vermemizi asla engelleyemez." dedi.

        Basın açıklamasına Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu da katıldı.

        Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekinin makam odasındaki eşya, 5 müteahhit firmaya olan borcun ödenmediği gerekçesiyle dün akşam haczedilmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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