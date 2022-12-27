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Seyhan Belediyesi'nden, üreticilere ücretsiz koruyucu hayvan sağlığı hizmeti

Adana Seyhan Belediyesi'nin kırsal kalkınma hizmetleri kapsamındaki hizmetlerine bir yenisi ekledi. Belediyi, hayvancılık yapan üreticilere koruyucu hayvan sağlığı hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaya başladı. Belediye daha önce de üreticilerin girdi maliyetlerini düşürebilmeleri için bin dönüme yakın büyüklükteki üç merayı ıslah etmişti

Seyhan Belediyesi'nden ücretsiz koruyucu hayvan sağlığı hizmeti
İHA

Adana'nın Seyhan Belediyesi, kırsal kalkınma hizmetleri kapsamında hayvancılık yapan üreticilere koruyucu hayvan sağlığı hizmetlerinin ücretsiz olarak sunmaya başladı.

Daha önce üreticilerin girdi maliyetlerini düşürebilmeleri için bin dönüme yakın büyüklükteki üç merayı ıslah edip hayvancılıkla geçimini sağlayanların hizmetine sunan Seyhan Belediyesi'nin yeni ücretsiz hizmeti için belediyenin veteriner hekimi, zooteknist ve veteriner teknikerinden oluşan ekip sahada görev yapıyor.

BUGÜNE KADAR BİNDEN FAZLA HAYVANA UYGULANDI

Ekip, ilçe kırsalında büyükbaş hayvancılık yapan üreticileri ziyaret ederek, hayvanları hastalıklardan koruyan aşıları yapıyor. Çalışma sırasında hayvanların beslenme ve meme kontrolleri de gerçekleştirilerek hem hayvanların bağışıklık sistemini güçlendirmeye hem de vatandaşa sunulan sütlerin verim ve kalitesinin artmasına yönelik olarak iç ve dış parazit ile vitamin uygulamasını gerçekleştiriliyor. Belediyenin uygulama ile bugüne kadar binden fazla büyükbaş hayvana koruyucu sağlık hizmeti sunuldu.

"UYGULAMAMIZ VATANDAŞI RAHATLATIYOR"

Hayvancılığın sıkıntılı günlerden geçtiğini ifade eden Seyhan Belediyesi Veteriner Hekimi Emrah Çelikkol, "Böyle bir durumda kendilerine bir yardım eli uzandığında hiç olmazsa kendilerini güvende hissediyorlar. Vatandaş bu uygulamaları rutin olarak yapamıyor; çünkü maliyetli. Bizim bunları yapmamız vatandaşı hem ekonomik olarak hem de sağlık açısından rahatlatıyor" dedi.

"BU DESTEKTEN ÇOK ÖNEMLİ VE ANLAMLI"

Seyhan Belediyesi ekipleri ile Başkan Akif Kemal Akay'a desteklerinden dolayı teşekkür eden hayvancılıkla uğraşan Yağmur Gök de, "Bu desteğinden çok memnunuz. Bize bu desteği verdiği sürece ben bu hayvancılığı yapmaya ve devam etmeye karar veriyorum. Biz kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Hayvancılık yaparken yem fiyatlarının yüksekliği nedeniyle çok sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Gök, Seyhan Belediyesi tarafından verilen desteğin kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi.

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