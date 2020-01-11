Seyirciden tam not aldı

Tiyatro Keyfi tarafından sahnelenen, aşk, gurur ve erdem üzerine rock kabare tarzındaki acıklı güldürü Cyrano De Bergerac prömiyer yaptı.

Bahariye'deki Tiyatro Ak'la Kara'daki geceye; Lale Başar, Nedret Avşar, Yunus Emre Yıldırımer, Ali Sabuncugil, yapımcı Duygu Albayrak, Canan Göknil, Nurkan Renda, Gamze Cücenoğlu, Ceylan Yılmaz, Esin Gündoğdu, Alp Savaş Başar, Kadıköy eski Belediye Başkanı Selami Öztürk ve Medicana Çamlıca Hastanesi Genel Müdürü Murat Kaya katıldı.

Kemal Başar yönetiminde sahnelenen oyunda Orhan Kılıç Cyrano De Bergerac rolüyle performans sergiledi. Genç oyuncular Dilhan Aras ile Demircan Kaçel de seyircinin beğenisini kazandılar. Ayakta alkışlanan Cyrano De Bergerac'ın oyuncuları seslendirdikleri şarkılarda zaman zaman seyirciyi de sahneye davet ederek oyuna dahil ettiler.

Hakkı Ergök’ün Edmond Rostand’ın dev eserinden yola çıkarak yazdığı, uluslararası yönetmen Kemal Başar’ın sahneye koyduğu rock kabare tarzındaki oyunun özgün müzikleri Nurkan Renda'ya ait. Dünyada ilk kez rock kabare tarzında sahnelenecek interaktif müzikalin kostümlerini ise ünlü tasarımcı Canan Göknil hazırladı. Cyrano De Bergerac'ın maskı ise; tiyatro tasarım ve kostüm dalında pek çok ödülün sahibi Candan Seda Balaban tarafından yapıldı.

Oyun, 24 Ocak'ta Sanat Mahal, 1 Şubat'ta Duru Tiyatro, 12 Şubat ve 18 Mart'ta Tiyatro Ak'la Kara, 23 Şubat'ta Kıbrıs Lefkoşa'da olacak.