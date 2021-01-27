Taraftarlar gerçekten itici güç mü? 0:00 / 0:00

19 Mart 2020... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamayla pandemi nedeniyle maçların ertelendiğini duyurdu.

29 Mayıs 2020... Türkiye Futbol Federasyonu'nun yayımladığı talimatnamede ara verilen liglerin yeniden başlamasıyla maçların seyircisiz oynanacağı belirtildi.

12 Haziran 2020... 2019 - 2020 döneminin ertelenen maçları seyircisiz olarak oynanmaya başlandı.

11 Eylül 2020... 2020 - 2021 Futbol Dönemi seyircisiz olarak başladı.

25 Ocak 2021... 2020 - 2021 Futbol Dönemi'nin ilk yarısı tamamlandı.

Futbolda seyircilerin taraftarı olduğu takımlar adına ne ölçüde itici güç olduğu, yadsınamaz bir gerçek.

Ev sahipleri takımların maç kazanma oranları da taraftarların takım üzerindeki etkilerini gözler önüne seriyor.

Peki;

* Tribünlerin boş kalması, seyirci desteğinden yoksun ev sahibi takımlar karşısında deplasman takımları için avantaj sağladı mı?

* Daha önceki yıllarda Türkiye Süper Ligi'nde deplasman takımlarının kazanma oranı neydi?

* 2020 - 2021 Futbol Dönemi'nde deplasman takımlarının kazanma oranı ne oldu?

* Avrupa'nın 5 büyük liginde deplasman takımlarının kazanma oranı önceki yıllara oranla ne ölçüde gerçekleşti?

Sanıyorum, seyircilerin taraftarı olduğu takımlar adına ne ölçüde itici bir güce sahip olduğunu ölçmek için bundan daha iyi bir fırsat olamazdı.

Oranlara göre seyircisiz oynanan maçlarda deplasman takımlarının en az avantaj sağladığı lig, Süper Lig oldu.

* Maçların taraftarsız oynanmasının deplasman takımlarına avantaj sağlayıp sağlamadığının hesabı şu şekilde yapıldı; Deplasman takımlarının son 5 yılda kazanma oranlarının ortalaması, 2020 - 2021 Futbol Dönemi'nde pazartesiye kadar oynanan maçlarda deplasman takımlarının başarı oranı karşılaştırıldı.

Süper Lig 2020 - 2021 Futbol Dönemi'nin ilk yarısında deplasman takımlarının başarısı % 0.81 oranında arttı.

Bu orandan anlaşılan o ki maçların taraftarsız oynanması deplasman takımlarına önemli bir avantaj sağlamadı.



Premier Lig'de deplasman takımları, maçların taraftarsız oynanmasından ziyadesiyle yararlandı.

Pazartesi gününe kadar oynanan maçlarda deplasman takımlarının başarısının 2020 - 2021'de % 8.02 oranında arttığı görüldü.

2020 - 2021 Futbol Dönemi'nde Bundesliga'da pazartesi gününe kadar oynanan maçlarda deplasman takımlarının başarısının % 4.08 oranında artmasıyla Alman takımlarının da maçlarının taraftarsız oynanmasından avantaj elde ettiği anlaşıldı.

Süper Lig'den sonra maçlarının taraftarsız oynanmasından dolayı deplasman takımlarının en az avantaj sağladığı lig,Laligaoldu.

Pazartesi gününe kadar oynanan maçlarda deplasman takımlarının başarı oranı % 1.69 oranında arttı.

Seri A'da çok yüksek olmasa da 2020 - 2021 Futbol Dönemi'nde pazartesi gününe kadar olan bölümünde deplasman takımlarının başarısındaki artış % 2.93 oldu.

Ligue 1, Seri A ile birlikte deplasman takımlarının maçlarının taraftarsız oynanmasından en çok avantaj edilen lig oldu.

Fransız takımları deplasman maçlarındaki başarısını % 8.6 artırarak bu alanda Avrupa'nın 5 büyük liginde ilk sırada yer aldı.

HANGİ TAKIM KAÇ TARAFTARDAN YOKSUN KALDI?

2019 - 2020 Futbol Dönemi'nin Ocak 2020'ye kadar olan bölümündeki verilere göre Süper Lig'deki takımların seyirci ortalamasını göz önünde bulunduracak olursak, futbol takımlarının ilk yarıda kendi sahalarında yaptıkları maçlarda yoksun kaldıkları yaklaşık toplam seyirci sayıları şöyle;