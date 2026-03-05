Canlı
        Haberler Gündem Çevre Seyitgazi'de yanan alanda ağaçlandırma başladı | Son dakika haberleri

        Seyitgazi'de yanan 700 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışmaları başladı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören 700 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışmalarına başlandı. Çalışmaları yerinde inceleyerek kendi tasarımı olan tohum ekim aparatını tanıtan Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, aparat sayesinde daha hızlı ve verimli ekim yapılabildiğini belirtti

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören 700 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışmalarına başlandı.

        hazırlanan ağaçlandırma projesi kapsamında bazı alanlara tohum ekimi yapılırken, bazı bölümlerde iş makineleriyle toprak işlemesi yapılarak fidan dikimi gerçekleştirilecek.

        Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin de çalışmaları yerinde inceleyerek kendi tasarımı olan tohum ekim aparatını tanıttı. Çetin, aparat sayesinde daha hızlı ve verimli ekim yapılabildiğini belirterek, uygulamanın istenilen başarıyı sağlaması halinde orman fidanlıklarındaki ekim yastıklarında kullanılmak üzere farklı versiyonlarının da geliştirilebileceğini ifade etti.

        Bu yıl ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılacak dikimlerle, yanan alanın yasa gereği 1 yıl içinde ağaçlandırılması hedefleniyor.

        Ağaçlandırma projesine göre dikilecek fidanların yüzde 53'ünü çam ve ardıç gibi, yüzde 47'sini ise mahlep, dişbudak, akçaağaç, ahlat, alıç, yalancı akasya, kızılcık, yabani elma, dağ muşmulası ve meşe gibi türler oluşturacak. Geniş alanlarda toprak işlemesinin mümkün olmadığı bölümlerde ise badem ve karaçam tohumu ekilecek.

        Önümüzdeki yıllarda sahada bakım ve takip çalışmaları yürütülerek, kurumaların görüldüğü alanlarda tamamlama dikimleri yapılacak ve bölgenin yeniden ormanlaşması sağlanacak.

