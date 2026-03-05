Ağaçlandırma projesine göre dikilecek fidanların yüzde 53'ünü çam ve ardıç gibi, yüzde 47'sini ise mahlep, dişbudak, akçaağaç, ahlat, alıç, yalancı akasya, kızılcık, yabani elma, dağ muşmulası ve meşe gibi türler oluşturacak. Geniş alanlarda toprak işlemesinin mümkün olmadığı bölümlerde ise badem ve karaçam tohumu ekilecek.