"Batı Anadolu'da birçok merkezde Erken Tunç Çağı 2 mimarisi ve dönemi temsil ediliyor ancak Kütahya'da tamamının kazısı yapılan başka bir merkez yoktu. Aslında Batı Anadolu'da tamamının kazısının yapıldığı çok fazla merkez yok. Bu açıdan da önemli çünkü höyük tipi kazılarda sadece bir veya iki mekan, bir veya iki buluntu değil tabakanın tamamının kazılmasıyla beraber yerleşim planının açığa çıkarılması, yapı malzemeleri, plan tipleri, yapıların kullanım amaçları gibi buluntularla bağlantılı sonuçların ortaya konulması açısından bu kazı son derece önemli.