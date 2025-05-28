Şeyma Kısakürek Sönmezocak: Haluk Bilginer'in canlandırmasını arzularız

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından 4'üncüsü düzenlenen 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' serisinin dördüncü sergisi olan 'Canım İstanbul', geçtiğimiz cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde açıldı.

Sergi açılışıyla birlikte düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek'i anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Vefatının üzerinden 42 sene geçmesine rağmen eserleriyle, fikirleriyle, ufku ve mücadele azmiyle bugün bile kitlelere tesir eden, yön veren, yol gösteren üstat Necip Fazıl'ı bir kez daha rahmetle yâd ediyorum. 2023'te ebediyete uğurladığımız ve bu kıymetli serginin ilk tohumlarını eken Mehmed Kısakürek'e de Cenabıallah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mevla, hem Üstadımızın hem de mahdumlarının kabirlerini pür nur, mekânlarını inşallah cennet eylesin diyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'in bir döneme ışık tutan eşyalarının sergilendiği sergiyi gezdi.

Necip Fazıl Kısakürek’in 'Canım İstanbul' şiiri üzerinden feyz alınarak hazırlanan sergi; İstanbul’un geçmişi, bugünü ve değişmeyen ruhunu nostaljik bir İstanbul tramvayı eşliğinde dijital bir yolculukla gözler önüne seriyor. Dijital enstalasyonlarla zenginleştirilen sergi, ziyaretçileri şiirsel bir atmosferde İstanbul’un silüetine ve derinliklerine götürüyor. NECİP FAZIL KISAKÜREK KİMDİR? Necip Fazıl Kısakürek (26 Mayıs 1904 - 25 Mayıs 1983), Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen şair, yazar ve düşünürlerinden biridir. İlk şiirlerinde; varoluş sancıları, metafizik sorgulamalar ve şehir yalnızlığı gibi temaları işlemiş, 1934'te tasavvufla tanıştıktan sonra düşünsel bir dönüşüm yaşayarak eserlerinde İslami ve mistik konulara ağırlık vermeye başlamıştır. Bu süreçte; 'Büyük Doğu' adını verdiği bir düşünce hareketini kurmuş ve edebi kimliği ile ideolojik çabasını birleştirmiştir. Uzun yıllar çıkardığı Büyük Doğu Dergisi, İslami ve muhafazakâr fikirlerin yayılmasında önemli bir platform olmuştur. REKLAM YAPAY ZEKÂ ARACILIĞIYLA KISAKÜREK İLE SOHBET İMKÂNI Sergide, bir ilk olarak ziyaretçilere; yapay zekâ destekli interaktif bir sistem aracılığıyla Necip Fazıl Kısakürek ile birebir sohbet etme fırsatı sunuluyor. Bu teknoloji sayesinde Necip Fazıl Kısakürek'e, doğrudan sorular yöneltmek ve onun düşünce dünyasına temas etmek mümkün hale geliyor. Necip Fazıl Kısakürek'in kişisel eşyaları ve hayatının dönüm noktalarını yansıtan fotoğrafların da görülebileceği sergide; oğlu Mehmed Kısakürek’e de özel bir bölüm ayrıldı. Hülya Koçyiğit, 'Canım İstanbul'u gezdi. Koçyiğit'e, Necip Fazıl Kısakürek'in torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak eşlik etti.