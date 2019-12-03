Magagenius isimli bir magazin sayfası, Senia’nın Duabi’de bir Türk kızı ile gece kulübünde sarmaş dolaş eğlendiği görüntüleri paylaştı. İtalyan DJ Guido Senia'nın Dubai'de S.B. isminde isminde bir Türk kızı ile gece kulübünde sarmaş dolaş eğlendiği belirtildi. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından ortalık karıştı.

Henüz ise Şeyma Subaşı veya sevgilisi Guido Senia çıkan haberler hakkında bir açıklama yapmadı.

Öte yandan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Guido Senia, fransızca olan, "Hayat güzel ama İtalyan bir kızla daha güzel!" yazılı bir paylaşımda bulundu.

Şeyma Subaşı KİMDİR?

Acun Ilıcalı'nın eski eşi

Doğum tarihi: 2 Temmuz 1990 (29 yıl yaşında), İstanbul

Eş: Acun Ilıcalı (e. 2017–2018)

Eğitim: İstanbul Aydın Üniversitesi

Kitaplar: Sadece Seyma

Kardeşleri: Ozan Berk Subaşı, Kübra Subaşı

Çocuklar: Melisa Ilıcalı