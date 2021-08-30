MISIR'A GİTTİLER



Aşıklar bu kez de rotalarını, Alsaloussi'nin memleketi Mısır'a çevirdi. Romantik anlarını paylaşan Subaşı, aldığı bir kararı da duyurdu. Subaşı, "Egosu olmayan arkadaşlarımızla hayatımızın harika bir zamanını daha geçiriyoruz. Birbirimizden hiçbir şey beklemeden kendi mutluluğumuzun yaratıcısıyız. Allah'ın bize bahşettiği bu harika hayatı yaşamakla o kadar meşgulüz ki... Söylenecek çok şey var ama artık düşüncelerimi paylaşmamaya karar verdim… Bunları sadece kendime ve kimin gerçekten iyi niyetli olduğunu bildiğimiz kişilere saklamaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Subaşı'nın tektaş yüzüğünü de takması dikkatlerden kaçmadı.