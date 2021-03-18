"HERKESİN GERÇEK AŞK PARTNERİNİ BULMASINI DİLİYORUM"

Şeyma Subaşı, gönderilerine şu notu düşmüştü:

Dün gece Meedo'yu romantik bir akşam yemeğine çıkardım. Onu restorana götürdüm (Nereye gittiğimizi bilmiyordu) ve sürpriz! Miami'nin en yerel ama aynı zamanda en iyi suşisini yapan yere gittik. Gecenin sonunda kendisi için özel olarak hazırlanan pastayı gördü ve gözleri tıpkı emojilerdeki gibi oldu! O anda dünyanın en mutlu insanı gibi görünüyordu (Sanırım gerçekten de öyleydi...)

Onun için düşündüğüm bu küçük sürpriz bile ona, benim için ne kadar önemli olduğunu hissettirdi. Benim için yaptığı tüm sürprizlerden bahsetmek bile istemiyorum... Herkesin gerçek aşk partnerini bulmasını diliyorum. Birkaç gün önce bile günlük yazmaya başladım. Bu sefer günlüğüme her gün yaşadıklarımı, kendimi daha iyi bir noktaya getirmek, ilerlememi geliştirmek ve gözlemlemek için hissettiklerimi yazıyorum.

Her gün daha heyecanlı, daha huzurlu ama aynı zamanda daha çılgın. Yıllardır yaptığım gibi hep burada olacağım ve pozitif enerji vermeye, samimi ve gerçek Şeyma'yı sizlerle paylaşmaya devam edeceğim... Aslında yeni bir döneme başlıyoruz. Şeyma'nın peri masalına hoş geldiniz!