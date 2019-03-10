Televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra gündemden düşmeyen ve son olarak ünlü şarkıcı Demet Akalın ile girdiği polemikle adından söz ettiren Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla konuşuluyor.



Geride bıraktığımız haftalarda kızı Melisa’nın velayeti mahkeme kararıyla eski eşi Acun Ilıcalı’ya verilen Şeyma Subaşı, bu gelişmelere rağmen kızıyla bol bol vakit geçirmeye devam ediyor.



Kısa bir süre öncesine yurt dışında olan Şeyma Subaşı, Türkiye’ye döner dönmez kızıyla vakit geçirmeye başladı.

Şeyma Subaşı ‘Kandıramıyorum artık’ notunu düştüğü paylaşımında kızıyla sohbet ederken görülüyor.