Acun Ilıcalı ile sürdürdüğü evliliği ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları ile sürekli gündemde olan Şeyma Subaşı bu kez yeni açtığı işletmesiyle gündeme geldi. Sağlıklı yiyecek ve içeceklerin satıldığı işletmenin beklenilenden fazla ilgi görmesi üzerine vatandaşlar Şeyma Subaşı'nın hayatını merak etmeye başladı. Şeyma Subaşı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?

ŞEYMA SUBAŞI KİMDİR?

Şeyma Subaşı, Samsun’da 2 Temmuz 1990 tarihinde dünyaya geldi. 1.74 cm uzunluğunda olan ve 50 kilogram ağırlığında olan Subaşı, 2008 yılında Miss Turkey yarışması ile şöhret basamaklarını tırmanmaya başladı. 16 yaşında katıldığı bu yarışma, Subaşı’nın hayatında önemli bir yer edindi. Ünlü tasarımcılar, moda defilelerinde kendisine yer verdi ve bunun neticesinde üniversite eğitimini de kariyerine uygun bir şekilde seçti. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Moda Tasarım Programı’ndan mezun olan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı’nın sunduğu ‘Var mısın Yok Musun ‘ adlı yarışma programına katılarak 69 bin TL kazandı.

‘Var Mısın Yok Musun’ adlı yarışma programından sonra Acun Ilıcalı ile yakınlaşmaya başlayan Şeyma Subaşı, ‘Yok Böyle Dans’ adındaki yarışmada kostüm tasarımcısı olarak görev aldı. Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı çiftinin 2013 yılında ‘Melisa’ adında kızları dünyaya geldi.

2017 yılında ise Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı evlendi. Sosyal medya hesabında her geçen gün artan takipçileri ile Şeyma Subaşı, İnstagram fenomeni haline geldi.

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