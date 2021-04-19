"SEVGİLİMİN MALI OLMAKTAN MUTLUYUM"



Üzerinde 'Sevgilimin malıyım' yazan tişörtüyle ilgili de konuşan Subaşı, "Ben onun bir malıyım lafını bir obje olarak görmüyorum. Ben sevgilimin malı olmaktan memnunum yani. Ben seninim, ne yapmak istersin bana... Ben öyle bir mantıktayım. Ben seni en tepeye çıkarayım, sen de beni en tepeye çıkar." sözleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.