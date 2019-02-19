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Son olarak kitap yazacağının haberleri ile gündem olan ve sosyal medyada da eleştiri oklarını üzerinde toplayan güzel, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Subaşı, kitabın ne zaman çıkacağını soran gazetecilere, "Kitap yaz başında çıkacak ve olay yaratacak." şeklinde kısa bir cevap verdi.