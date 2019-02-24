Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile yan yana

Geçtiğimiz yıl Fransa'da evlenen televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Acun Ilıcalı ile evliliğini bitiren Şeyma Subaşı, Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Birlikte tatile çıkan ikili, aynı yatakta poz verdikten sonra bir kez daha objektif karşısına geçti