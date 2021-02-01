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HaberlerGündem3. Sayfa"ŞEYTAN'A..." Son dakika: Sokak ortasında cinayette ilginç savunma!
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Sokakta öldürdü! "Şeytana benzettim!"

Ankara'da Berke Bilge A., sokak ortasında tartıştığı arkadaşı Berkay Kesen'i tabancayla başından vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Berke Bilge A.'nın ifadesinde, "Onu şeytana benzettim ve bana silah çektiğini gördüm. Bu yüzden onu öldürdüm" dediği öğrenildi

Sokakta öldürdü! "Şeytana benzettim!"
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DHA

Ankara'da, dün sabah saat 09.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Aydınlar Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, gece birlikte alkol alan Berke Bilge A. ile Berkay Kesen, cadde üzerinde yürürken henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada belindeki tabancayı çıkaran Berke Bilge A., Kesen'i başından vurdu.

Berke Bilge A. tarafından öldürülen Berkay Kesen.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre Kesen kanlar içinde yere yığılırken, Berke Bilge A. olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede Kesen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çevredeki vatandaşın ifadeleri üzerine kaçan Berke Bilge A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

"ŞEYTANA BENZETTİM, O YÜZDEN ÖLDÜRDÜM"

Bu sırada polis, olay yerine yakın Dikmen Caddesi üzerinde bir kişinin silahla havaya ateş ettiği ihbarını aldı. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, havaya bir el ateş eden kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemede, gözaltına alınan kişinin Ece Sokak'ta Berkay Kesen'i öldüren Berke Bilge A. olduğu tespit edildi. Zanlı, verdiği ilk ifadesinde Berkay Kesen ile arkadaş olduklarını belirterek, "Kendimde değildim. Arkadaşımla alkol almıştık. Onu şeytana benzettim ve bana silah çektiğini gördüm. Bu yüzden onu öldürdüm" dediği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINIP EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Berke Bilge A., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Berkay Kesen'in cansız bedeni ise polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYETİN GÖRÜNTÜSÜ KAMERAYA YANSIDI

Berke Bilge A.'nın arkadaşı Berkay Kesen'i sokak ortasında tabancayla vurarak öldürmesi, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, Berke Bilgi A.'nın, Berkay Kesen'in arkasından yaklaşarak tabancayla vurduğu görüldü. Ayrıca Berke Bilge A.'nın olayın ardından teslim olması da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Berke Bilge A.'nın havaya bir el ateş ettikten sonra tabancayı yere bırakıp ayağıyla vurduktan sonra yere oturup ellerini başının arkasına götürerek teslim olması görüntülerde yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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