Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Sezai Karakoç Mona Roza hikayesi | Mona Roza konuştu: Muazzez Akkaya (Mona Rosa) kimdir?

        Sezai Karakoç'un Mona Roza şiiri hikayesi: Muazzez Akkaya (Mona Rosa) kimdir?

        Sezai Karakoç'un yazdığı Mona Roza şiiri hikayesi yeniden gündem oldu. Şiirin baş kahramanı Muazzez Akkaya Mona Rosa şiirine ilişkin ilk kez konuştu. Şiirin 70 yıllık gizemi çözülürken 'Muazzez Akkaya (Mona Rosa) kimdir?' sorusu merak konusu oldu. İşte, Mona Roza (Mona Rosa) hikayesi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 03.01.2024 - 10:11 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Şair Sezai Karakoç'un adına Mona Roza şiirini yazdığı, Cemal Süreya'nın uğruna soyadından bir harf eksilttiği Muazzez Akkaya o yılları ilk kez anlattı. 94 yaşındaki Akkaya "Bana yazılan şiirleri zaman içinde ne yazık ki kaybettim, buna gerçekten üzülüyorum, keşke saklasaydım." dedi. Peki, Mona Rosa şiiri hikayesi nedir? Muazzez Akkaya kimdir? İşte, detaylar...

        2

        SEZAİ KARAKOÇ'UN ISRARCI BİR TAVRI VARDI

        Muazzez Akkaya, Sezai Karakoç ve Cemal Süreya'nın kendisine olan sevgisine ilişkin, "Cemal Süreya daha çok cebime şiirler koyardı. Sonra sınıfa girince aynı şiiri tahtada da görürdüm. Şiirlerin ona ait olduğunu sonradan öğrendim. Ben o dönem bu şekilde bir arkadaş edinmeyi, ilerletmeyi hiç düşünmedim." diye konuştu.

        Sezai Karakoç'un ise daha ısrarcı bir tavrının bulunduğunu vurgulayan Akkaya, o dönem yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

        "Büyüklerimizin kafamıza çiviyle çaktıkları bazı fikirler var, 'erkek yaşça büyük, hanımı ondan küçük olmalı' gibi. Annem-babam, çevremdeki herkes de böyleydi. Sezai Karakoç da benden 1-2 yaş kadar küçüktü, benim için ilk handikap oydu zaten. Bu nedenle ihtimalini bile düşünmedim çünkü kafamda yaş konusu yerleşmişti."

        3

        TERCİH YAPMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİM, EŞİMLE MUTLU BİR HAYATIM OLDU

        Sezai Karakoç'la da detaylı hiçbir diyaloğunun olmadığını vurgulayan Akkaya, "Üniversite 2. sınıftaydık. Yazdığı şiirleri bana vermek için çok uğraşıyordu, ben mecburen tekrar ısrar etmesin diye alıyordum. Ama dediğim gibi o zamanlar okuldan biriyle arkadaş olmayı, ikisinden birini tercih etmeyi hiç düşünmedim. Okul sonrası seçtiğim eşim, o da Mülkiye mezunu olan rahmetli Orhan Giray'la çok mutlu bir hayatım oldu, 4 güzel evlat yetiştirdik." ifadesini kullandı.

        4

        MONA ROZA ŞİİRİNİN HİKAYESİ

        Ahmet Hakan ise 2006 yılında Hürriyet'teki köşesinde gizemli aşkın gizeminin çözüldüğünü ve Muazzez Akkaya'yı bulduğunu açıklamıştı. Köşe yazısında hikayeyi şöyle anlatıyor;

        Bundan bir süre önce bir yazımda Sezai Karakoç’un "Mona Roza" şiirine ve Muazzez Akkaya’ya şöyle bir değinmiştim.

        O yazının yayınlanmasının ardından New York’tan bir e-posta aldım.

        Şunlar yazılıydı e-postada...

        "Selam Ahmet Bey... Ben New York’ta doktorluk yapıyorum. Muazzez Akkaya’nın kızıyım. Yazınız ailecek çok hoşumuza gitti. Annemin adını yazınızda geçirdiğiniz için çok teşekkürler. Ayşe."

        Okuyunca "Vay be" diye haykırdım. Muazzez Akkaya’nın izini bulmuştum.

        Hemen bir yanıt yazdım: "Lütfen anneniz hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz?"

        Yanıt şöyleydi:

        "Annem Mülkiye’de okumuş. Öğrenciliğinde çok güzel bir kadınmış. Grace Kelly tipinde. Pingpong şampiyonu olmuş okulda. Bugün anneme Sezai Karakoç’un aşkını ve şiirini sordum. Annemin bu aşktan ve şiirden haberi olmamış. Ama şunu anımsıyor: Paltosunun cebinde şairi meçhul aşk şiirleri bulurmuş! Babamla evlenirken babama bu şiirlerden söz etmiş, babam da şiir yazmaya kalkışmış annem için ama tabii ki çocukça şiirler olmuş bunlar. Annem Hazine avukatlığından emekli oldu. Maliye Bakanlığı’nda çalışırken babamla tanışıp aşk evliliği yapmışlar. 48 sene harika bir evlilikleri oldu. Maalesef geçen hafta babamı kaybettik."

        5

        MONA ROZA ŞİİRİ

        Mona Roza, siyah güller, ak güller

        Geyvenin gülleri ve beyaz yatak

        Kanadı kırık kuş merhamet ister

        Ah, senin yüzünden kana batacak

        Mona Roza siyah güller, ak güller

        Ulur aya karşı kirli çakallar

        Ürkek ürkek bakar tavşanlar dağa

        Mona Roza, bugün bende bir hal var

        Yağmur iğri iğri düşer toprağa

        Ulur aya karşı kirli çakallar

        Açma pencereni perdeleri çek

        Mona Roza seni görmemeliyim

        Bir bakışın ölmem için yetecek

        Anla Mona Roza, ben bir deliyim

        Açma pencereni perdeleri çek...

        Zeytin ağaçları söğüt gölgesi

        Bende çıkar güneş aydınlığa

        Bir nişan yüzüğü, bir kapı sesi

        Seni hatırlatıyor her zaman bana

        Zeytin ağaçları, söğüt gölgesi

        Zambaklar en ıssız yerlerde açar

        Ve vardır her vahşi çiçekte gurur

        Bir mumun ardında bekleyen rüzgar

        Işıksız ruhumu sallar da durur

        Zambaklar en ıssız yerlerde açar

        Ellerin ellerin ve parmakların

        Bir nar çiçeğini eziyor gibi

        Ellerinden belli oluyor bir kadın

        Denizin dibinde geziyor gibi

        Ellerin ellerin ve parmakların

        Zaman ne de çabuk geçiyor Mona

        Saat on ikidir söndü lambalar

        Uyu da turnalar girsin rüyana

        Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar

        Zaman ne de çabuk geçiyor Mona

        Akşamları gelir incir kuşları

        Konar bahçenin incirlerine

        Kiminin rengi ak, kimisi sarı

        Ahhh! beni vursalar bir kuş yerine

        Akşamları gelir incir kuşları

        Ki ben Mona Roza bulurum seni

        İncir kuşlarının bakışlarında

        Hayatla doldurur bu boş yelkeni

        O masum bakışlar su kenarında

        Ki ben Mona Roza bulurum seni

        Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza

        Henüz dinlemedin benden türküler

        Benim aşkım sığmaz öyle her saza

        En güzel şarkıyı bir kurşun söyler

        Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza

        Artık inan bana muhacir kızı

        Dinle ve kabul et itirafımı

        Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı

        Alev alev sardı her tarafımı

        Artık inan bana muhacir kızı

        Yağmurlardan sonra büyürmüş basak

        Meyveler sabırla olgunlaşırmış

        Bir gün gözlerimin ta içine bak

        Anlarsın ölüler niçin yasarmış

        Yağmurlardan sonra büyürmüş başak

        Altın bilezikler o kokulu ten

        Cevap versin bu kanlı kuş tüyüne

        Bir tüy ki can verir bir gülümsesen

        Bir tüy ki kapalı gece güne

        Altın bilezikler o kokulu ten

        Mona Roza siyah güller, ak güller

        Geyve'nin gülleri ve beyaz yatak

        Kanadı kirik kus merhamet ister

        Aaahhh! senin yüzünden kana batacak!

        Mona Roza siyah güller, ak güller.

        6

        MUAZZEZ AKKAYA KİMDİR?

        Orta okul mezunu memurlardan Hamid Akkaya ile Fitnat Hanım’ın kızıdır. 1930’da Geyve’de doğdu. Kandilli Lisesi'ni bitirmesinin ardından 1949'da Mülkiye Mektebi'nin yatılı sınavını kazanan ilk kız öğrenci olduğunu ama o dönem kız yatakhanesi olmadığı için okula evden gidip geldiğini anlatan Akkaya, ilk senesinde iki kız olarak başladıkları üniversite yıllarında zorlanmadığını, sonrasında 8 kız öğrenci arkadaşıyla güzel anılar biriktirdiklerini ifade etti. Muazzez (Akkaya) Giray, Mülkiye’yi bitirdikten sonra Hazine avukatlığı yapmış, Maliye Bakanlığı’na çalışırken aynı kurumdan Orhan Giray’la aşk evliliği yaparak evlenmiş ve 3 çocuğu olmuştu. Nisan 1955’te Karayolları Genel Müdirliği, Ağustos 1955’te tekrar Maliye Bakanlığı, Mart 1957’de Devlet Su İşleri Gn. Müdirliği Teşkilatlarında Memurluklara girdi. Bu arada Ankara Hukuk Fakültesi’nde fark sınavı verip sertifika aldığından, Ocak 1960’da Maliye Bakanlığı Hazine Avukat stajyerliğine, sonra Avukatlığına getirildi. Eylül 1964’de Eşi Orhan Giray’ın Tel-Aviv Mali Müşavirliğine nakli üzerine memuriyetten ayrılıp Tel-Aviv’e gitdi. 1967’de yine eşiyle birlikte Yurd’a dönüp avukatlığa başladı. Adına Mona Rossa şiiri yazılan Muazzez Akkaya, 82 yaşında iken bir bankanın reklam filminde de rol almıştı.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        2023 enflasyonu açıklandı
        2023 enflasyonu açıklandı
        Futbol değil kaos!
        Futbol değil kaos!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        Terim ile para diyaloğu! Arda ile yeni isim arayışı! Kırık telefon!
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Erkek arkadaşı başından vurdu! Hastane önüne bırakıp kaçtı
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü yağışla baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        "Difüzyon mesajı" ile 56 şüpheli yakalandı
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        1 günde 107 milyar dolar eridi
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Japonya Havayolları uçağındaki 379 kişi alev topuna dönen uçaktan nasıl çıkabildi?
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        Emniyetin araçları dünyanın en pahalıları arasında
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        "Gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmeli"
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Türkiye'nin en popüler 100 yemeği
        Yeni hocayı duyurdular!
        Yeni hocayı duyurdular!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!