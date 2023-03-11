Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sezen Aksu Hatay'da

Türk pop müziğinin 'Minik Serçe'si Sezen Aksu, Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından Hatay'a gitti. Depremzedeler ve yardım ekipleriyle sohbet eden sanatçı, bölge halkına moral verdi

ABONE OL
HABERTURK.COM / DHA
  • Sezen Aksu Hatay'da - Magazin haberleri

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler Türkiye'yi yasa boğdu. Tüm Türkiye'nin deprem bölgesi için kenetlendiği dönemde ünlü isimler de afetten etkilenen vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyor.
  • Sezen Aksu Hatay'da - Magazin haberleri

    Sezen Aksu da Hatay'a gitti. Depremzedeler ve yardım ekipleriyle sohbet eden sanatçı, onlara destek oldu.
  • Sezen Aksu Hatay'da - Magazin haberleri

    Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi’ndeki yardım ekipleriyle görüşen Aksu, çadır kentleri de gezerek depremzedelerle sohbet etti.
  • Sezen Aksu Hatay'da - Magazin haberleri

    DHA'nın ahberine göre; Sezen Aksu, 2013 yılında 'Gezi Parkı Eylemleri' sırasında Eskişehir'de öldürülen Ali İsmail Korkmaz´ın (19) ailesinin Antakya'daki evini de ziyaret etti.
  • Sezen Aksu Hatay'da - Magazin haberleri

    Korkmaz'ın annesi Emel Korkmaz ile sohbet eden Aksu, yeğeni 10 yaşındaki Ali Yusuf'a kulağındaki küpeyi ve tabletini hediye etti.
  • Sezen Aksu Hatay'da - Magazin haberleri

    "ÇOK SAMİMİ VE İÇTEN BİR ZİYARETTİ"

    Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, ziyaretin ardından ilk olarak depremde yaşadıkları korkuyu anlattı. Deprem gecesini unutamadıklarını söyleyen Korkmaz, o an sağ çıkacaklarına inanmadığını, fakat kurtulduklarını söyledi. Depremde eltisinin oğlu ve hamile eşini kaybettiklerini dile getiren Korkmaz, hayatı boyunca böyle büyük bir felakete şahit olmadığını belirtti. Birçok kişinin bu zorlu günlerde evini ziyaret ettiğini kaydeden Korkmaz, "Dün de Sezen Aksu geldi. 2 saat boyunca oturduk. Çok güzel bir sohbet ettik. Torunlarıma şarkı söyledi. Kulağındaki küpeyi torunuma verdi. Torunum, 'Sezen Abla kulağımdaki küpe evimizde kaldı. Bulamadım' deyince hemen verdi küpesini. Tabletini de hediye etti. Çok samimi, çok içtendi. Ağladık, tebessüm ettik. 10 gündür buradaymış ama kimseye haber vermemiş. Söz verdi, yemeğe gelecek ve burada kalacak" dedi.
  • Sezen Aksu Hatay'da - Magazin haberleri

    ‘KÜPEYİ HİÇ ÇIKARMAYACAĞIM’

    Sezen Aksu’nun hediye ettiği küpeyi sağ kulağında taşıyan Ali İsmail Korkmaz’ın yeğeni Ali Yusuf Korkmaz ise “Sezen Aksu, buraya geldi. Bizimle çocuk olup, sohbet edip, çok iyi davrandı. Tabletini ve küpesini bana verdi. Böyle sanatçıların bu dönemde çok büyük bir etkisi var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu küpeyi hiç çıkarmayacağım" diye konuştu.

    Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz ise çok sayıda değerli ismin evlerini ziyaret ettiğini belirterek, “Sezen Aksu, Mert Fırat, Elvan Odabaşı, Tuğba Özay gibi birçok isim ziyaret etti. Dün de Sezen Aksu geldi" ifadelerini kullandı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.