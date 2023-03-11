‘KÜPEYİ HİÇ ÇIKARMAYACAĞIM’

Sezen Aksu’nun hediye ettiği küpeyi sağ kulağında taşıyan Ali İsmail Korkmaz’ın yeğeni Ali Yusuf Korkmaz ise “Sezen Aksu, buraya geldi. Bizimle çocuk olup, sohbet edip, çok iyi davrandı. Tabletini ve küpesini bana verdi. Böyle sanatçıların bu dönemde çok büyük bir etkisi var. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bu küpeyi hiç çıkarmayacağım" diye konuştu.



Ali İsmail Korkmaz’ın ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz ise çok sayıda değerli ismin evlerini ziyaret ettiğini belirterek, “Sezen Aksu, Mert Fırat, Elvan Odabaşı, Tuğba Özay gibi birçok isim ziyaret etti. Dün de Sezen Aksu geldi" ifadelerini kullandı.