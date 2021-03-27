Bu sabah saatlerinde İzmir'den gelen kadın cinayeti haberi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sabahtan beri Twitter'da trend topic listesinden düşmeyen Sezen Ünlü araştırılıyor. 3 yıldır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi tarafından öldürülen Sezen Ünlü kimdir? Sezen ünlü nereli, babası kim? Sezen Ünlü olayı nedir?

SEZEN ÜNLÜ KİMDİR?

Türkiye Sezen Ünlü cinayetini konuşuyor. İzmir'in konak ilçesinde yaşayan ve 5 aylık hamile olan Sezen Ünlü (17),dün gece saat 23.00 sıralarında 3 aydır ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Anıl Yolum tararfından bıçaklandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı sonucunda olay yerine gelen salık ekipleri tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sezen ünlü hayatını kaybetti.

5 Aylık hamile olan Sezen Ünlü'nün karnındaki bebek de hayatını kaybetti. Sezen Ünlü'yi 16 yerinden bıçaklayarak öldüren Anıl Yolum'un cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Selen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü cinayetin ardından yaptığı açıklamalarda " “Benim kızım sağlık meslek lisesine gidiyordu. Okuyan bir kızdı. Adamın, kızımın ırzına geçtiğinden haberim yoktu. Kızımı ona vermeyecektim. ‘Önemli değil, sen okulunu bitir. 18 yaşından sonra istediğinle evlen’ dedim. Evlenecek yaşta değildi. ‘Ben bu şekilde gezemem’ deyip evlenmek istedi. Zaten sürekli tartışıyorlardı. Kızı evden dışarı salmıyordu. Kaynanası, kaynatası hepsi bir yerde yaşıyordu. Kızım sıkılmış, ‘babama gideceğim’ deyince kızımı dövmüş. Ben de kızımı geri aldım.

"Darp raporu aldık, şikayetçi olduk, Adamı tutuklamadılar"

İki gözü de mordu. Darp raporu aldık, şikayetçi olduk. Adamı tutuklamadılar. Benim kızım öldü. Adamı içeri atsalardı kızım şu anda yaşıyor olacaktı. Adamı içeriye atsalardı kızımın yaşamasına yeterdi. Belki akıllanırdı. Tehdit mesajları hala duruyor. Bu adamın aynı suçtan sabıkası var. Eskiden nişanlı olduğu kızın fotoğraflarını çekip sağa sola atacağım diye tehdit etmiş, bundan mahkemesi bile var. Kızım devamlı takip altındaydı. Ablasına giderken tutup arsaya sokup öldürmüş.” dedi.