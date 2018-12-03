Sezercik lakaplı oyuncu Sezer İnanoğlu, boşandığı eşi Zeynep Yılmaz'dan, vize belgelerinde İnanoğlu soyadını kullandığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. İnanoğlu, eski eşinin boşanma protokolünü ihlal ettiğini öne sürdü.

Günaydın'dan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre,'Resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla ifade veren Yılmaz, şunları söyledi: "Beni arayıp pasaportumu istedi, vize işlemlerini de kendisi yaptırdı. Whatsapp yazışmalarımız da var. İnanoğlu soyadını kullanmadım."

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