        Sezonu açtı

        Sezonu açtı

        Türkiye'nin ilk klasik 'Genç Bale Topluluğu', P.İ.Çaykovski'nin ölümsüz müziğiyle yediden yetmişe herkesin sevdiği, yeni yıl kutlamaları ile özdeşleşmiş, pek çok bale topluluğu tarafından yılbaşında sahnelenmesi geleneksel hâle gelmiş 'Fındıkkıran' balesini bu sezonda da sahneye taşıdı

        Giriş: 28.12.2025 - 13:24 Güncelleme: 28.12.2025 - 13:24
        Sezonu açtı
        27 Aralık günü iki temsil birden veren toplulukla akşam seansında Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk ve tek Türk baş balerin olan Buse Babadağ eserin başrolünde sahneye çıktı.

        Profesyonel olduktan sonra ilk kez Türk bale sahnesine çıkarak,n sanatseverlerle buluşan Buse Babadağ’a San Antonio balesindeki partneri Will Robichaud eşlik etti. Seyircilerden büyük alkış alan sanatçılar, 28 Aralık akşamı saat 18.00’de gerçekleşecek temsilde yeniden bale severlerle buluşacaklar.

        Topluluğun Ocak ayında vereceği temsillerde yine önemli bir bale sanatçısı olan, Stuttgart Balesi baş dansçısı Marti Paixa İstanbul Genç Bale Topluluğu’na destek vermek amacıyla sahnede olacak. Toplulukla dans etmek üzere gelecek diğer baş dansçı ise Kuzey Makedonya Balesi’nden Balazs Locsei.

        Küçük Alman kız Clara Stahlbaum’un yeni yıl hediyesi olarak aldığı fındıkkıran oyuncağı ile ilgili rüyaların konu edildiği bu büyü – masal tarzı, yılbaşı klasiği ‘Fındıkkıran’ balesi ile sanatseverlerin karşısına çıkan İstanbul Genç Bale Topluluğu; yetenekli ve yıldızı parlayan genç bale sanatçılarını özgüven ve sanatsal olgunlukla profesyonel sahneye taşımayı amaçlıyor.

