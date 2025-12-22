Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam SGK 1000 PERSONEL ALIMI YAPACAK! SGK personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        SGK 1000 personel alımı yapacak! SGK personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        SGK 1000 personel alımı yapacağını açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) sözleşmeli personel alımı için detayları duyurdu. SGK bünyesine yapılacak 1000 personel alımı için başvuru detayları ve kadrolar belli oldu. Peki SGK personel alımı ne zaman, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2025 - 17:23 Güncelleme: 22.12.2025 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        SGK personel alımı yapılacağını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesine 575 büro personeli, 275 destek personeli, 100 koruma güvenlik görevlisi ve 50 teknisyen olmak üzere 1000 sözleşmeli personel alımı yapılacak. İşte, SGK personel alımı başvuru detayları

        2

        SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1000 personel alımı için başvurular 18-25 Aralık 2025 tarihlerinde alınacak.

        Adaylar SGK personel alımı için başvuru tercihlerini, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS 2025/2 tercih kılavuzuna göre yapacak.

        SGK PERSONEL ALIMI TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

        SGK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

        3

        SGK 1000 PERSONEL ALIMI İÇİN KADROLAR BELLİ OLDU

        Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında toplam 1000 adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.

        575 Büro Personeli

        (435 adet önlisans mezunu, 140 adet lisans mezunu)

        275 Sözleşmeli Destek Personeli

        (183 adet ortaöğretim mezunu, 92 adet önlisans mezunu)

        100 Koruma Güvenlik Görevlisi

        (tümü önlisans mezunu)

        50 Teknisyen

        (tümü mesleki ortaöğretim mezunu)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Yumurta alerjisi vardı... Üniversiteli genç kızı pasta öldürdü!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Kanlı infazda yurt dışı talimatı çıktı!
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Suriye'ye kritik ziyaret: SDG entegre olmalı
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        Tedesco'dan Montella formülü: 4-6-0!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        'Bıçak parası' soruşturmasında tutuklandı... Profesörden savunma!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Liseli gencin kahreden ölümü! Birbirlerine sarıldılar!
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bahçeye giren beton mikseri 1 can aldı
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Hesabını kullandırdı, hakkında 20 yıla kadar hapis istendi!
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yağlı saç sorununa doğal ve etkili çözümler
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Yusuf Güney, serbest bırakıldı
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Güllü’nün soruşturmasında dikkat çeken detay... Böyle soruşturma görülmedi!
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        Arktik'in ucundaki köy: Teriberka
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        22 bıçak darbesiyle öldürdü! Akıl dışı savunma!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fenerbahçe'de transfer mesaisi!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!