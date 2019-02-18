Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK),Ülkemizde çalışmakta olan milyonlarca vatandaşın; sosyal güvencelerden yararlanabilmesi, emekliliklerinin garanti altına alabilmesi ve devlet tarafından istihdamın kontrol altında tutulabilmesi için hizmet vermektedir.

Bir çalışanın SGK'ya bildirilmeden, sigortasız olarak çalıştırılması suçtur ve beraberinde işverene ağır ceza ve yaptırımlar getirir. Ülkemizde işveren ve çalışanlar SGK'ya bağlı olarak kurulmuş olan çeşitli sistemlere tabiidirler.

Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı sistemleri, çıkarılan yasa ile SGK çatısı altında birleştirilmiştir. Tek çatı altında toplanan bu sistemlerin isimleri de değiştirmiştir. Daha önce SSK'ya bağlı olan çalışanlar artık SGK 4A kapsamına alınmıştır.

SGK 4A NEDİR? 4A’YA KİMLER BAĞLIDIR?

SGK 4A, yeni düzenlemenin ardından; eski sistemde sigortalı olarak çalışmakta olan vatandaşların bağlı olduğu SSK’yı temsil etmektedir. Yani günümüzde sigortalı olarak çalışmakta olan vatandaşlar artık işlemlerini SGK 4A üzerinden gerçekleştirmektedirler ve 4A haklarından yararlanmaktadırlar.

SGK 4A BİLGİLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Eğer siz de, sigortalı olarak çalışmakta olan kişileri kapsayan SGK 4A'ya dahilseniz; e-Devlet Kapısı'na T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yaptıktan sonra "Sosyal Güvenlik ve Sigorta" hizmetleri bölümünden bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

e-DEVLET SGK 4A HİZMET DÖKÜMÜ SORGULAMA İŞLEMİ

e-Devlet'e giriş yaparak, geçmişe dönük 4A Hizmet Dökümü bilgilerinizi görebilir, sigortalı prim gün sayınızı öğrenebilirsiniz.

Sistemde yer alan "4A Özet Hizmet Dökümü" ile daha güncel bilgilerinize ulaşırken; "4A Detaylı Hizmet Dökümü" ile geçmişten bugüne çalıştığınız tüm dönemlerdeki bilgilerinizi görebilirsiniz.

Eğer siz de, 4A hizmet dökümü bilgilerinize ulaşmak istiyorsanız https://www.turkiye.gov.tr/4a-hizmet-dokumu linkine tıklayabilirsiniz.