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SGK'dan prim borçlarına yeni hak!

Prim borçlarını düzenli ödemesine rağmen son 1 yılda borçlarını ödeyemeyenlere yeni bir taksitlendirme hakkı sağlandı. Zor durumdaki işverenler prim borcunu 60 aya kadar taksitlendirebilecek. 500 bin TL'ye kadar olan borçlarda teminat da aranmayacak

20.11.2018 - 08:45 | Güncelleme:  

100 Günlük Eylem planı kapsamında işverenlere kolaylık sağlamaya ve yanlarında olmaya devam ettiklerini belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uyumlu işveren düzenlemesinin hayata geçirildiğini böylece işverenlerin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırabileceklerini duyurdu.



Bakan Selçuk, iyi niyetli ve yükümlülüklerini yerine getirmesi karşın elde olmayan nedenlerle bazen primlerini süresinde ödeyemeyen işverenlere bir çok kolaylık getirildiğini ifade etti ve düzenlemeden yararlanabilecek uyumlu işverenlerin tespitinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ne şekilde yapılacağını açıkladı:  “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan; başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak, Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmak, Buna rağmen son 1 yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmak.”

Selçuk; “Uyumlu işverenlerimiz aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecek, 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek” dedi.  Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini sonrasında ise “çok zor durum” halinin inceleneceğini belirten Bakan Selçuk, “Bu kapsamda işverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecekler” açıklamasında bulundu.

“500.000 TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak” diyen Selçuk, uyumlu işverenlere getirilen kolaylıkları da şöyle sıraladı:

  • Prim borçlarına uygulanmış olan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları basit usulde uygulanacak.
  • Prim borçlarının taksitler halinde ödenmesinde yıllık % 22 olan tecil faizi çok zor durum derecesine bağlı olarak %1,1 ila %16,5 arasında değişen oranlarda uygulanabilecek.
  • 000 TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak. 500.000 TL’yi aşan kısım için ise % 25’i oranında teminat alınarak 60 aya kadar tecil ve taksitlendirme yapılabilecek.
  • Hacizli malın, Kanuna göre belirlenen değerinin yarısından az olmamak üzere satış bedelinin yarısının Kuruma ödenmesi kaydıyla bu malın borçlu tarafından satışına Kurumca izin verilebilecek.
  • Borç miktarı 2.000.000 TL ve altında ise satışına izin verilecek malın değeri konusunda Kanunda sınır konulmamıştır.
  • Borç miktarı 2.000.000 TL’nin üzerinde ise satışına izin verilecek malın Kanuna göre belirlenen değeri 2.000.000 TL’yi aşmamalıdır

 

 Selçuk; “İşverenlerimiz ne kadar güçlü olursa istihdamımızda aynı oranda güçlenecektir. İşverenlerimizin omuzlarındaki yükü bölüşerek geleceğimizi refahla inşa etmeye devam ediyoruz. Biliyoruz ki, işverenlerimiz ne kadar güçlü olursa istihdamımızda aynı oranda güçlenecektir” dedi.

 

 

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